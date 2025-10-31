Independiente Rivadavia visita a Aldosivi en Mar del Plata: hora, TV, formaciones

En el marco de la fecha 14 de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia enfrenta a Aldosivi en Mar del Plata.

Aldosivi e Independiente Rivadavia se enfrentarán este sábado desde las 14.45 en el estadio José María Minella, por la 14ª fecha del Torneo Clausura 2025. El duelo tendrá realidades opuestas: mientras el equipo marplatense pelea por mantenerse en la máxima categoría, la Lepra vive días históricos tras clasificarse a su primera final de Copa Argentina.

El Tiburón llega a esta jornada en una situación límite. Último tanto en la tabla anual como en la de promedios, hoy estaría descendiendo a la Primera Nacional. Sin embargo, las recientes victorias en dos de sus últimos tres compromisos le devolvieron la esperanza y lo mantienen con vida en la pelea por la permanencia. Con 24 puntos en la tabla general, un triunfo le permitiría salir momentáneamente de la zona roja.

Para el conjunto marplatense, el cruce es de enorme valor. Ganar en casa no solo significaría salir del último puesto, sino también mantener la presión sobre sus rivales directos en la lucha por no descender, entre ellos Godoy Cruz, que se encuentra apenas tres puntos por encima y deberá enfrentar el domingo a San Martín (SJ).

Boca - Aldosivi por la fecha 7 de la Liga Profesional Aldosivi pelea desde atrás la permanencia en la Liga Profesional Aldosivi El contexto de la Lepra, en cambio, es muy distinto. Ya aseguró su continuidad en la Primera División para 2026 y transita el Clausura sin urgencias. Se ubica en el 13° lugar de la Zona A con 12 unidades, lejos de los puestos de clasificación a los playoffs. Sin embargo, el presente del equipo dirigido por Alfredo Berti está marcado por la ilusión: el viernes pasado eliminó a River Plate en semifinales de la Copa Argentina y se metió en la final del certamen, donde enfrentará a Argentinos Juniors el próximo miércoles 5 de noviembre en Córdoba.

El histórico logro cambió las prioridades en Mendoza. Aunque todavía existen chances matemáticas de acceder a los playoffs del Clausura e incluso de meterse en zona de clasificación a las copas internacionales, la mente de todos en la Lepra está puesta en la final, el partido más importante de su historia.