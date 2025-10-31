31 de octubre de 2025 - 18:50

Independiente Rivadavia visita a Aldosivi en Mar del Plata: hora, TV, formaciones

En el marco de la fecha 14 de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia enfrenta a Aldosivi en Mar del Plata.

Independiente Rivadavia juega en Mar del Plata, con la cabeza puesta en Córdoba

Walter Caballero

Independiente Rivadavia enfrenta a Aldosivi

Independiente Rivadavia y su incómoda visita a Aldosivi

Por Emanuel Cenci
Nicolás Ramírez será el juez de Independiente Rivadavia vs. Almirante Brown en la final de la Copa Argentina 2025. 

Copa Argentina: se confirmó que habrá VAR en la final y que el árbitro principal será Nicolás Ramírez

Por Redacción Deportes

El Tiburón llega a esta jornada en una situación límite. Último tanto en la tabla anual como en la de promedios, hoy estaría descendiendo a la Primera Nacional. Sin embargo, las recientes victorias en dos de sus últimos tres compromisos le devolvieron la esperanza y lo mantienen con vida en la pelea por la permanencia. Con 24 puntos en la tabla general, un triunfo le permitiría salir momentáneamente de la zona roja.

Para el conjunto marplatense, el cruce es de enorme valor. Ganar en casa no solo significaría salir del último puesto, sino también mantener la presión sobre sus rivales directos en la lucha por no descender, entre ellos Godoy Cruz, que se encuentra apenas tres puntos por encima y deberá enfrentar el domingo a San Martín (SJ).

Boca - Aldosivi por la fecha 7 de la Liga Profesional
Aldosivi pelea desde atr&aacute;s la permanencia en la Liga Profesional

El contexto de la Lepra, en cambio, es muy distinto. Ya aseguró su continuidad en la Primera División para 2026 y transita el Clausura sin urgencias. Se ubica en el 13° lugar de la Zona A con 12 unidades, lejos de los puestos de clasificación a los playoffs. Sin embargo, el presente del equipo dirigido por Alfredo Berti está marcado por la ilusión: el viernes pasado eliminó a River Plate en semifinales de la Copa Argentina y se metió en la final del certamen, donde enfrentará a Argentinos Juniors el próximo miércoles 5 de noviembre en Córdoba.

El histórico logro cambió las prioridades en Mendoza. Aunque todavía existen chances matemáticas de acceder a los playoffs del Clausura e incluso de meterse en zona de clasificación a las copas internacionales, la mente de todos en la Lepra está puesta en la final, el partido más importante de su historia.

Diseño sin título (100)
Independiente Rivadavia no puede dejar de so&ntilde;ar con la Copa Argentina

Consciente de la importancia de la cita del miércoles, Alfredo Berti decidió preservar a sus principales figuras. El entrenador planea alinear un equipo completamente alternativo frente a Aldosivi. La decisión apunta a cuidar el físico de sus jugadores clave y evitar contratiempos antes de la final, aunque también genera cierto malestar en otros equipos comprometidos con el descenso, como Talleres, que observan con atención cómo puede influir ese resultado en la lucha por la permanencia.

Probables formaciones de Aldosivi - Independiente Rivadavia:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Gonzalo Mottes o Santiago Laquidain, Fernando Román Villalba; Natanael Guzmán, Roberto Bochi, Federico Gino, Tiago Serrago; Justo Giani y Franco Rami. DT: Guillermo Farré.

Independiente: Gonzalo Marinelli; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella, Matías Valenti, Pedro Souto; Maximiliano Amarfil, Muricio Cardillo, Leonel Bucca, Santiago Muñoz; Nicolás Retamar y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Datos del partido:

Estadio: José María Minella

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Álvaro Carranza

Hora: 14.45

TV: TNT Sports

Minuto a minuto y estadísticas:

