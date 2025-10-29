APreViDe amenazó a Racing Club con sanciones por el recibimiento ante Flamengo

La Agencia de Prevención de Buenos Aires advirtió a Racing Club sobre la utilización de pirotecnia en la previa del duelo por Copa Libertadores

A sólo horas de que Racing Club y Flamengo disputen la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte advirtió a la Academia sobre el uso de pirotecnia y elementos prohibidos en el ingreso de los equipos.

El mensaje fue difundido en las últimas horas, en medio de los rumores que hablan de un recibimiento histórico en el Cilindro de Avellaneda. "El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) informa que para el partido de esta noche entre Racing y Flamengo por Copa Libertadores, se encuentra absolutamente prohibido el uso de material pirotécnico, como bengalas, humo y artificios dentro del estadio (entiéndase tribunas, pasillos, o cualquier zona de concurrencia)", aseguraron.

Así fue el recibimiento de Racing Club ante Corinthians: Embed Hace casi un año (31/10/2024), la hinchada de Racing protagonizó este recibimiento en la semifinal de la Copa Sudamericana contra el Corinthians en el Cilindro de Avellaneda pic.twitter.com/GWMhAYs23d — Barra Brava (@barrabrava_net) October 29, 2025 La amenaza también incluyó la posible sanción que caería sobre el elenco de Avellaneda. "En el caso de constatarse la utilización de estos elementos en el evento, Racing Club deberá afrontar las consecuencias de esta infracción y las sanciones que tendrán lugar acorde a las facultades de esta Agencia y la Ley de Deporte. APREVIDE y la Jefatura de Policía departamental de Avellaneda han dado intervención a la justicia iniciándose una investigación penal preparatoria ante la fiscalía 4ta de Avellaneda a cargo del Fiscal Mariano Zitto", completaron.

Cabe destacar que, en caso de utilizar pirotecnia, la Academia podría recibir una sanción que incluya partidos a puertas cerradas, y una fuerte multa económica similar a la que sufrió luego del impactante recibimiento ante Corinthians.