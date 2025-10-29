Ricardo Bochini, contundente con el futuro de Racing Club: "No le veo posibilidades en la Copa Libertadores"

Ricardo Bochini, ídolo de Independiente, confesó no gustarle el estilo de juego que tiene Racing Club y pronóstico su destino en la Copa Libertadores.

En la previa del partido de vuelta entre Racing y Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores, Ricardo Bochini analizó el presente de La Academia y dejó una opinión sin filtros. El ídolo de Independiente aseguró que no confía en que el equipo de Avellaneda pueda llegar a coronarse en la Copa Libertadores.

El análisis de Ricardo Bochini sobre Racing Club y la Copa Libertadores "No le veo posibilidades a Racing en la Copa Libertadores", afirmó Bochini en diálogo con El Gráfico. El exfutbolista explicó que, si bien el equipo muestra entrega y actitud, no encuentra en él un funcionamiento sólido: "Lo veo un equipo corredor y que mete, pero no tiene fútbol, no tiene juego".

El ex 10 del Rojo también sostuvo que, si Racing logra revertir la serie, será más por carácter que por juego: “Por ahí lo da vuelta porque el fútbol es así, pero no con juego. Si lo logra, va a ser con actitud y esas cosas, pero le va a costar mucho”.