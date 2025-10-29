Ricardo Bochini, contundente con el futuro de Racing Club: "No le veo posibilidades en la Copa Libertadores"

En la previa del partido de vuelta entre
analizó el presente de La Academia y dejó una opinión sin filtros. El ídolo de Racing y Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores, Ricardo Bochini aseguró que no confía en que el equipo de Avellaneda pueda llegar a coronarse en la Independiente Copa Libertadores.
Ricardo Bochini, así se llamará el estadio de Independiente de Avellaneda. / Gentileza.
El análisis de Ricardo Bochini sobre Racing Club y la Copa Libertadores
“No le veo posibilidades a Racing en la Copa Libertadores”, afirmó Bochini en diálogo con El Gráfico. El exfutbolista explicó que, si bien el equipo muestra entrega y actitud, no encuentra en él un funcionamiento sólido: “Lo veo un equipo corredor y que mete, pero no tiene fútbol, no tiene juego”.
El ex 10 del Rojo también sostuvo que, si Racing logra revertir la serie, será más por carácter que por juego: “Por ahí lo da vuelta porque el fútbol es así, pero no con juego. Si lo logra, va a ser con actitud y esas cosas, pero le va a costar mucho”.
También El Bocha fue más allá al evaluar el recorrido académico en el certamen: “Está llegando ahí nomás. No es que ganó claramente los partidos. Por ahí llega, pero lo veo que no está como para tanto”. Finalmente, fiel a su identificación con Independiente, reconoció que no le gustaría ver a su clásico rival levantar la Copa:
“Me molestaría que salga campeón porque nadie de Independiente quiere que pase eso, pero si gana bien con Flamengo y después te gana la final, no podés decir nada”.