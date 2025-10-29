29 de octubre de 2025 - 18:40

Ricardo Bochini, contundente con el futuro de Racing Club: "No le veo posibilidades en la Copa Libertadores"

Ricardo Bochini, ídolo de Independiente, confesó no gustarle el estilo de juego que tiene Racing Club y pronóstico su destino en la Copa Libertadores.

Ricardo Bochini, habló sobre el futuro de Racing Club en la Copa Libertadores. 

Ricardo Bochini, así se llamará el estadio de Independiente de Avellaneda. / Gentileza.

El análisis de Ricardo Bochini sobre Racing Club y la Copa Libertadores

“No le veo posibilidades a Racing en la Copa Libertadores”, afirmó Bochini en diálogo con El Gráfico. El exfutbolista explicó que, si bien el equipo muestra entrega y actitud, no encuentra en él un funcionamiento sólido: “Lo veo un equipo corredor y que mete, pero no tiene fútbol, no tiene juego”.

El ex 10 del Rojo también sostuvo que, si Racing logra revertir la serie, será más por carácter que por juego: “Por ahí lo da vuelta porque el fútbol es así, pero no con juego. Si lo logra, va a ser con actitud y esas cosas, pero le va a costar mucho”.

También El Bocha fue más allá al evaluar el recorrido académico en el certamen: “Está llegando ahí nomás. No es que ganó claramente los partidos. Por ahí llega, pero lo veo que no está como para tanto”. Finalmente, fiel a su identificación con Independiente, reconoció que no le gustaría ver a su clásico rival levantar la Copa: “Me molestaría que salga campeón porque nadie de Independiente quiere que pase eso, pero si gana bien con Flamengo y después te gana la final, no podés decir nada”.

