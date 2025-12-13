13 de diciembre de 2025 - 09:28

Chocaron tres micros con hinchas de Estudiantes de La Plata

Fue el propio club platense el que confirmó la información. Solamente tres personas sufrieron heridas leves.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Tres micros que transportaban a miembros de la delegación de hinchas del Club Estudiantes de La Plata protagonizaron un fuerte choque en cadena sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de la localidad de Solís.

A través de la red social X, el club indicó que, “como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación. El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones. La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades”.

Los vehículos se dirigían a la provincia de Santiago del Estero, destino de la final del torneo de la AFA a disputarse esta noche.

La comitiva quedó detenida en el sitio hasta el arribo de nuevas unidades de transporte y el reintegro de las personas trasladadas.

