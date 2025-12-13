Hockey Patín: Casa D' Italia es el Campeón mendocino

En un intenso y cerrado partido de Hockey Patín, Casa D' Italia se coronó campeón Mendocino de la especialidad luego de vencer por penales al quinteto de IMPSA, por 1 a 0 con gol de Joaquín Corbelli. En tiempo reglamentario ambos quintetos habían empatado 1 a 1 (Gol de Marcio Sisti para los esteños y tanto de Leo Zabala para los Metaleros).

En Hockey Patín, Casa de Italia e Impsa van por el oro en el torneo Mendocino

Un intenso primer tiempo protagonizaron los quintetos de IMPSA y Casa D' Italia, que llegaron a la gran final del Torneo mendocino de Hockey patín, luego de vencer en semifinales a Petroleros y Atlético San Martín respectivamente..

Durante los primeros cinco minutos, el elenco de San Martín salió con todo a buscar el arco custodiado por el estupendo Adrián Miranda, pero los orientados por Fernando Miranda se encontraron con un arquero de IMPSA que estuvo intratable, que cada vez que lo probaron atajó todo lo que le tiraron sus rivales. También el cuida vallas Lila tuvo la fortuna de que varios palos pararan las bochas que le tiraron sus rivales.

Cerca del cuarto de hora, Casa D' Italia estuvo cerca de abrir el marcador, pero el Tiro Libre Directo de Rosales fue bien tapado por Miranda.

Recién faltando tres minutos para el final, Brandolin le sacó una bocha a Brandoni y generó un contragolpe mortífero, que terminó en el gol de Marcio Sisti, que quebró el cero y al golero Miranda, que hasta estas alturas había sido impenetrable.

El quinteto de IMPSA no fue un personaje pasivo en esta historia de los primeros 25 minutos, también generó varias jugadas que fueron bien neutralizadas por el golero Mauricio Aranda de Casa D' Italia.

El complemento, arrancó con idas y vueltas, pero a los 3 minutos hubo penal para el quinteto Metalero y en esta instancia el ex Casa D'Italia Leo Zabala no erró y empató el partido 1 a 1.

Después hubo varios pasajes de ida y vuelta. Pero nuevamente de apoco otra vez el arquero Miranda empezó a ser figura de nuevo porque se tajó todo lo que le tiraron desde el equipo rival.

Más tarde, el quinteto de Casa D' Italia jugó con más cuidado, porque tenia muchas faltas en contra y sobre el final, completó diez y le dieron un tiro libre directo a IMPSA y otra vez Leo Zabala fue a parase frente al arquero Mauricio Aranda, pero está vez el golero esteño neutralizó la bocha y "Casa" se salvó.

Al final, todo se tuvo que dirimir a través de dos alargues de cinco minutos por lado, porque el ida y vuelta terminó empatado 1 a 1.

Los primeros cinco minutos del primer alargue fue de Casa de Italia que trató de cerrar el partido, pero otra vez los Tricolores se encontraron con un seguro arquero Miranda. En la jugada más clara de gol, el cuida palos de IMPSA le ahogó el grito de gol a Sisti.

En el segundo tiempo complementario, el partido ganó en intensidad dos tapadas magníficas tuvo Miranda e igual numero de atajadas tuvo el arquero Aranda en Casa de Italia. Al final, los movedizos Calderone y Brandoni no pudieron desequilibrara para IMPSA y a Sisti y Lucero le sacaron todo lo que tiraron. Entonces, todo se tuvo que dirimir por penales.

¿Que pasaría con los penales con dos buenos arqueros?

Pasó que atajaron casi todo los arqueritos de "Casa" y de los "Lilas". Solo no erró su tiro de Joaquín Corbelli que pudo convertir frente al arquero de IMPSA y ese tanto al final fue el que catapultó a los Italianos a su nuevo título y respectiva corona de campeón Mendocino 2025.