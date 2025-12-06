En Hockey Patín, Petroleros pasó a semifinales luego de ganar por penales

En uno de los cotejos por las llaves de cuartos de final, el quinteto de Petroleros derrotó a su similar de Andes Talleres por penales 2 a 1, luego de terminar el partido empatado 2 a 2 en tiempo reglamentario, y jugará una de las semifinales del torneo Mendocino de Hockey Patín .

Hubo más público de petroleros, que seguidores de talleres en las gradas del Salvador Bonanno, de todas formas, los que fueron presenciaron un excelente cotejo, que tuvo todos los condimentos y sabores de un Clásico.

Andes Talleres no deseaba sorpresas malas, así que se adueñó de la esfera desde que se inició el ida y vuelta. Pero casa vez que empujaba a su rival, Petroleros se defendía bien y estaba muy cerrado atrás.

A los 10 minutos de juego, el DT Azulgrana: Marcelo Innella movió el banco e ingresaron los hermanos Tamborindegui, que le dieron más punch a la presión local.

Un minuto después, se produjo el primer penal del cotejo, que fue para Talleres: Nahuel Silvestri no erró y quebró el cero a cero. Nada pudo hacer el arquero y capitán del quinteto de calle Ingeniero Huergo mariano Godoy, para neutralizar el tiro, que a la postre se transformó en el primer tanto de los Tallarines.

Pero la alegría de "Andes" duró dos minutos, porque Petroleros conquistó su primer penal y lo canjeó, por gol desde el stick de Octavio Flores. (1 a 1) y a otra cosa.

Al cuarto de hora de juego, el capitán Exequiel Tamborindegui tuvo una excelente oportunidad, para sumar un tanto con un tiro libre, el primero que obtuvo "ATSC", pero no le sacó provecho.

Pero después, Talleres siguió manejando los hilos del partido. Entonces, los orientados por Matías Baieli esperaron tranquilos el momento de contragolpear y cuando lo hicieron fueron bien repelidos por el sistema defensivo del equipo local..

A cuatro minutos del final, en una de las mejores jugadas del partido, una pared entre Matías Fernández y Tamborindegui, terminó en el segundo gol de Talleres que fue convertido por su capitán.

El complemento fue de vértigo, nervios y un hockey total. Muy bien jugada esta etapa. talleres era protagonistas por momentos, y petroleros otra vez era inexpugnable. Andes Talleres no podía quebrara a su rival, petroleros logró un tiro libre al cuarto de hora de juego y Huidobro empató las acciones 2 a 2.

Más tarde, en la réplica tuvo un tiro libre, pero el golero de los petroleros estuvo de maravilla. talleres intentaba e intentaba, pero no había caso, si hubo momentos del segundo tiempo en que el partido estaba abierto para cualquiera de los dos.

Los últimos minutos fueron intensos, y el juego se cortó varias veces y esto ayudó a la postre más a los orientados por Baieli, porque en la tanda de penales fueron más efectivos, los arqueros se lucieron. Pero al final Gonzalo Sibilla fue más certero que todos los tiradores y ayudó para que su equipo pasara a semifinales.

Cabe señalar que los árbitros: Hernando y Sosa arbitraron muy bien.

Síntesis

Estadio: Salvador Bonanno

Andes Talleres (2): Pablo Morón; Nahuel Silvestri, Fausto Innella, Valentín Rossignoli, Matías Fernández (FI) Juan Tamborindegui, Ezequiel Tamborindegui, Felipe Lombardi y Ezequiel Orosito. DT: Marcelo Innella.

Petroleros (2): Mariano Godoy; Gonzalo Sibilla, Leo Hudobro, Ocatvio Flores, Karim Saad, DT: Matías Baieli. Franco Vicentela, Franco Flores. y Nicolás Rojo.

Goles: En el primer tiempo a los 12' Nahuel Silvestri (AT); 12'36'' Octavio Flores y 22' Exequiel Tamborindegui (AT).

Incidencias. En la definición por penales, ganó Petroleros por 2 a 1. Convirtieron Valentino Rossignoli pata Talleres y Gonzalo Sibilla en dos ocasiones, para Petroleros.

Árbitros: Horacio Hernando y Julio Sosa

La figura: Gonzalo Sibilla (P)