Hockey Patín: Casa de Italia festeja un nuevo campeonato con un plantel muy joven

Empezaron de menos a más en el Clausura y no porque fueran malos, si no por ser muy jóvenes, pero supieron regular y equilibrar las cargas y lograron a partir de un empate con Giol, ganar el Clausura 2025. Ahora el elenco de Este tendrá un nuevo desafío, el campeonato Mendocino de Hockey Patín, que iniciará los próximos días.
Casa de Italia es un equipo integrado por jugadores muy jóvenes, que tuvieron que ponerse el equipo al hombro porque varios titulares emigraron a Europa. Es el club que más puntos ha sumado en las fases regulares del Apertura y Clausura de Hockey Patín.
En el Apertura fueron primeros en la tabla general y en el Clausura terminaron en el cuarto lugar. En El Apertura perdieron la final ante el quinteto de Andes Talleres y en la final del Clausura le ganaron al Atlético Palmira.
Fernando Miranda es el DT de Casa de Italia y dijo a este medio: "Es interesante ver como se emparejó el nivel en el hockey patín en Mendoza y una prueba de esto es que la definición se dio en las llaves de semifinales entre el cuarto, el sexto, séptimo y el octavo de la tablaba general. Entonces todo este torneo se iba a definir por detalles. En semis jugamos con Petroleros, que fue octavo y no le ganamos, empatamos y tuvimos que dirimir por penales. En la final con Palmira arrancamos bien íbamos 2 a 0, nos empataron, y con un libre sentenciamos el partido, pero fue muy parejo".
Luego Fernando sumó: "Tengo un equipo muy joven. Hay chicos de 16, 17, 19, 20 y 21 años, por eso ganamos un día bien a Talleres 4 a 2 y capaz al otro día jugamos de nuevo y perdemos el partido. Los chicos han tenido que ganar experiencia de golpe, porque desde el Apertura hasta ahora se nos han ido dos jugadores titulares a Francia: Musa y Lucero".
"Así que hubo un recambio forzado-agregó Miranda- pero falta experiencia y afortunadamente se nos dio este campeonato que servirá para que los chicos tomen confianza y que se den cuenta que jugando en forma colectiva, le pueden hacer partido a cualquiera".
"¿Qué les pido en los entrenamientos? Que tengan una estructura de juego, en eso hice hincapié desde el inicio del año y que se trabaje bien en la parte física. Aguantamos bien cada partido y hemos jugado de igual igual a cualquiera y han respondido en lo física. Viajamos al Torneo Panamericano salimos quintos y solo perdimos con Banco con Hispano, que cayó en la final ante Talleres. El profesor ha hecho un excelente trabajo. El haber competido a un buen nivel en el Panamericano, donde salimos primero en la zona, son pequeños logros que motivan y dan confianza a los jugadores jóvenes", comentó.
Después el DT sentenció: "No estamos como para ganar tranquilos ningún partido, pero si entendemos que podemos ganar a cualquiera y lo demostramos en este campeonato".
El estratego indicó que no hubo festejos, porque la temporada no termina. "Les di un día de descanso y desde mañana a pensar en el Mendocino, donde tendremos tres partidos clave".
Todos los campeones
El equipo de Casa de Italia campeón del torneo de Clausura está conformado por: Santiago Rodríguez, Mauricio Aranda, Juan Troyano, Marcio Brandolin, Juan Salvoni, Joaquín Rosales, Mateo Lucero, Marcio Sisti, Joaquín Corvelli y Luciano Lucero. DT Fernando Miranda.
La campaña
Para ser campeones, Casa de Italia venció a Palmira por (4-3); Andes Talleres (3-2); La Colonia (4-1); Petroleros (4-3); Banco Mendoza (3-0); AC. San Martín (4-0).
Perdió con Leonardo Murialdo (3-1); Impsa (3-2) y Bernardino Rivadavia (4-3) y Empató con Giol (1-1).
En los cruces en cuartos de final derrotó al quinteto de Andes Talleres (4-2) y en semifinales empató con Petroleros (1-1) en la definición por penales ganaron los Italianos por (3-0).
En la gran final, Casa de Italia se impuso al Atlético Palmira por 3-2.