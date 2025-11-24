Hockey Patín: Casa de Italia festeja un nuevo campeonato con un plantel muy joven

Empezaron de menos a más en el Clausura y no porque fueran malos, si no por ser muy jóvenes, pero supieron regular y equilibrar las cargas y lograron a partir de un empate con Giol, ganar el Clausura 2025. Ahora el elenco de Este tendrá un nuevo desafío, el campeonato Mendocino de Hockey Patín , que iniciará los próximos días.

Casa de Italia es un equipo integrado por jugadores muy jóvenes, que tuvieron que ponerse el equipo al hombro porque varios titulares emigraron a Europa. Es el club que más puntos ha sumado en las fases regulares del Apertura y Clausura de Hockey Patín.

En el Apertura fueron primeros en la tabla general y en el Clausura terminaron en el cuarto lugar. En El Apertura perdieron la final ante el quinteto de Andes Talleres y en la final del Clausura le ganaron al Atlético Palmira.

Fernando Miranda es el DT de Casa de Italia y dijo a este medio: "Es interesante ver como se emparejó el nivel en el hockey patín en Mendoza y una prueba de esto es que la definición se dio en las llaves de semifinales entre el cuarto, el sexto, séptimo y el octavo de la tablaba general. Entonces todo este torneo se iba a definir por detalles. En semis jugamos con Petroleros, que fue octavo y no le ganamos, empatamos y tuvimos que dirimir por penales. En la final con Palmira arrancamos bien íbamos 2 a 0, nos empataron, y con un libre sentenciamos el partido, pero fue muy parejo".

Luego Fernando sumó: "Tengo un equipo muy joven. Hay chicos de 16, 17, 19, 20 y 21 años, por eso ganamos un día bien a Talleres 4 a 2 y capaz al otro día jugamos de nuevo y perdemos el partido. Los chicos han tenido que ganar experiencia de golpe, porque desde el Apertura hasta ahora se nos han ido dos jugadores titulares a Francia: Musa y Lucero".

"Así que hubo un recambio forzado-agregó Miranda- pero falta experiencia y afortunadamente se nos dio este campeonato que servirá para que los chicos tomen confianza y que se den cuenta que jugando en forma colectiva, le pueden hacer partido a cualquiera".

"¿Qué les pido en los entrenamientos? Que tengan una estructura de juego, en eso hice hincapié desde el inicio del año y que se trabaje bien en la parte física. Aguantamos bien cada partido y hemos jugado de igual igual a cualquiera y han respondido en lo física. Viajamos al Torneo Panamericano salimos quintos y solo perdimos con Banco con Hispano, que cayó en la final ante Talleres. El profesor ha hecho un excelente trabajo. El haber competido a un buen nivel en el Panamericano, donde salimos primero en la zona, son pequeños logros que motivan y dan confianza a los jugadores jóvenes", comentó.

Después el DT sentenció: "No estamos como para ganar tranquilos ningún partido, pero si entendemos que podemos ganar a cualquiera y lo demostramos en este campeonato".

El estratego indicó que no hubo festejos, porque la temporada no termina. "Les di un día de descanso y desde mañana a pensar en el Mendocino, donde tendremos tres partidos clave".

Todos los campeones

El equipo de Casa de Italia campeón del torneo de Clausura está conformado por: Santiago Rodríguez, Mauricio Aranda, Juan Troyano, Marcio Brandolin, Juan Salvoni, Joaquín Rosales, Mateo Lucero, Marcio Sisti, Joaquín Corvelli y Luciano Lucero. DT Fernando Miranda.

La campaña

Para ser campeones, Casa de Italia venció a Palmira por (4-3); Andes Talleres (3-2); La Colonia (4-1); Petroleros (4-3); Banco Mendoza (3-0); AC. San Martín (4-0).

Perdió con Leonardo Murialdo (3-1); Impsa (3-2) y Bernardino Rivadavia (4-3) y Empató con Giol (1-1).

En los cruces en cuartos de final derrotó al quinteto de Andes Talleres (4-2) y en semifinales empató con Petroleros (1-1) en la definición por penales ganaron los Italianos por (3-0).

En la gran final, Casa de Italia se impuso al Atlético Palmira por 3-2.