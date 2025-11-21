21 de noviembre de 2025 - 19:27

Hockey Patín: Casa de Italia y Atlético Palmira irán por la gloria

En horario vespertino, este sábado desde las 19, en la pista del quinteto sanmartiniano, jugaran tricolores y Aurinegros por la copa del segundo certamen de la temporada.

Hockey Patín.&nbsp; Uno de los tantos festejos de los Tanos esteños en esta temporada

Foto:

Gentileza
Hockey Césped. Equipo palmirense que jugará la final este sábado

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El Clausura de Hockey Patín llega a su fin, en la tarde de este sábado, desde las 19, en la pista de Casa de Italia, jugarán el quinteto Tricolor frente a su similar de Atlético Palmira por la copa de esta competencia.

Hockey Césped. UN San Juan y Los Tordos también están en cuartos de final. Las Azulgranas fueron campeonas del Apertura y Las Patitas lograron el primer puesto en la fase clasificatoria en este Clausura 2025.

Hockey Césped: Un sábado para disfrutar de cuatro partidos de gran nivel

Por Gonzalo Tapia

Ha sido una definición interesante y sorpresiva la de esta competencia

Por ejemplo, en la fase clasificatoria fue AC San Martín que clasifico primero en la tabla general y su rival deportivo, Casa de Italia en cuarto lugar y Atlético Palmira en séptimo.

Luego en los play offs de cuartos de final, Atlético Palmira venció a Leonardo Murialdo por 4 a 1 y Casa de Italia hizo lo mismo con Andes Talleres por 4 a 2.

Después, en semifinales, Palmira empato con Rivadavia 3 a 3 y gano por penales 1 a 0 en la definición. Por su parte, en la misma instancia, Casa de Italia, empató con Petroleros 1 a 1 y en penales ganó el italiano por 3 a 0.

