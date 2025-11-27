En Hockey Patín, once mendocinos hicieron realidad un sueño continental

El Club Andes Talleres se transformó en el nuevo campeón Panamericano de clubes de Hockey Patín luego de vencer al quinteto del Club Banco Hispano de San Juan. Recordemos que en la anterior temporada, el elenco mendocino, fue finalista en la misma competencia, pero logró la medalla de plata tras caer ante San Jorge de Chile.

Les debíamos la nota para la posterioridad, y acá le contamos la historia de como un grupo de jugadores de hockey de Mendoza, después de caer el año pasado en la final del torneo Panamericano, lograron en esta temporada por fin cumplir un sueño, ser campeones del certamen continental.

Cabe señalar que Andes Talleres y Banco Hispano, finalistas del evento en la división denominada Senior (primera), obtuvieron la clasificación al Mundial de Clubes 2026.

Este medio dialogó con algunos de los campeones panamericanos y estas son vivencias y recuerdos, que seguramente serán parte importante de la rica historia del hockey patín de Andes Talleres.

Vale resaltar que la última edición femenina y masculina se disputaron este año en el estadio Aldo Cantoni. A fines de abril, Vila-Sana (España) venció a Esneca Fraga (España) y fue campeón en el femenino; a principio de octubre, Sporting Lisboa (Portugal) derrotó a FC Barcelona (España).

premiacion Hockey Patín. Los integrantes del equipo de Andes Talleres se subieron a lo más alto del podio y se colgaron medallas doradas. Gentileza

La campaña

Andes Talleres en la fase clasificatoria venció a UD Bancaria por 3-0; Super Patín de Colombia, por 5 a 2; empató con UVT 2 a 2.

En cuartos de final dio cuenta de Leonardo Murialdo, por 5 a 1. En semifinales batió a Huracán de Parque de Los Patricios, por 2 a1 y en la gran final, triunfó sobre el elenco sanjuanino de Banco Hispano por 3 a 0.

Escuadra Azulgrana

El plantel está integrado por: Ezequiel Orosito, Juan Cruz Tamborindegui, Giovanni Innella, Felipe Lombardi, Nahuel Silvestri, Matías Fernández, Exequiel Tamborindegui, Rodrigo Fernández, Enrique Muzzio, Pablo Morón, Valentino Rossignoli,y Diego Tarquini. EL DT es Marcelo Innella y el Ayudante técnico es Juan Orosito

El capitán del equipo de seniors o primera caballeros es Exequiel Tamborindegui

El capitán dice: "El haber ganado el Panamericano fue increíble e inesperado por la cantidad de clubes que intervinieron. La competencia fue muy dura e intensa, pero de gran nivel. Nosotros no veníamos bien a nivel nacional, por suerte nos salió una semana perfecta. Estamos contentos y felices y ahora hay que disfrutar este logro. Lo importante es que clasificamos nuevamente para el Mundial de clubes del próximo año".

"Esta temporada fue muy buena, empezamos ganando el torneo vendimia al inicio del año, dimos la vuelta olímpica en el torneo de Apertura. Además jugamos el Mundial de Clubes y se nos ha hecho pesado, porque son muchos partidos, campeonatos disputados y viajes. El año pasado llegamos a todas las finales y no ganamos ninguna, este año ganamos todos los partidos por los campeonatos, que nos tocaron jugar".

"Restan casi dos semanas de competencia, queremos ganar el mendocino, pero la verdad es que estamos muy agotados física y mentalmente, pero hay que seguir entrenando, haciendo el ultimo esfuerzo y trataremos de concentrarnos en el torneo mendocino"

Pablo Morón es el golero de "Andes" fue la valla menos vencida del torneo Panamericano

Sobre los cotejos más complejos que enfrentaron dijo: "Los partidos más complicados fueron ante la UVT, por la presión de poder quedarnos afuera en la fase de grupos aún teniendo seis puntos. Es un equipo que genera mucho peligro y estuvo muy parejo todo el partido".

Luego sumó: "Por otro lado la semifinal contra Huracán creo que fue el partido más difícil, también estuvo muy cerrado. Nuestro equipo dominó gran parte del tiempo la bocha, pudimos proponer nuestro juego pero huracán estuvo muy duro en defensa, su arquero estuvo impresionante y la ventaja nos la dio un penal que por suerte Valentino lo tiró muy bien y nos alcanzó para quedarnos con el triunfo y el pase a la final".

Consultado que se viene ahora para Andes Talleres indicó: "Seguimos trabajando concentrados en ganar el torneo Mendocino (tercer certamen de la temporada local), nos quedan dos semanas de competencia, así que el foco totalmente ahí".

"Las expectativas del año que viene son altísimas. Volvemos a competir en un mundial de clubes, buscamos hacerlo mejor que este año que la zona con Barcelona y Sporting era lo más difícil que nos pudo tocar. También defender el título de panamericano. Llegar a instancias finales liga, super 8 y torneo local. Vamos a estar presentes en todas las competencias que se pueden jugar a nivel de clubes dando la mejor versión del equipo", agregó.

"¿Qué nos pide el DT? Marcelo estudia mucho el hockey entonces en los partidos ajustamos algunos detalles en defensa y en ataque solemos proponer los movimientos que entrenamos durante la semana. En los entrenamientos nos pide que entrenemos con la máxima intensidad y a conciencia para mejorar. Eso, acompañado con el compromiso de cada uno de nosotros en mi opinión es la clave para lograr grandes resultados".

"¿Cuáles fueron los partidos donde más trabajé?" Sin dudas contra UVT, porque estuvo difícil. Mi sensación es que generan oportunidades de gol con más de una opción, por ejemplo, un remate al arco o un pase al segundo palo, eso requiere una cuota extra de concentración, lectura de la jugada y esfuerzo físico. También el partido contra Huracán tuve un par de tapadas clave, tres mano a mano en el primer tiempo y dos remates muy fuertes en los segundos finales del partido, el resto de situaciones fueron muy controladas porque mis compañeros hicieron un excelente trabajo en defensa, cosa que simplifica la labor en el arco".

Enrique Muzzio es otro de los referentes del equipo de Hockey Patín de Andes Talleres

"Lo mejor que tiene el equipo es el compromiso para mejorar y no bajar los brazo nunca. La formación que tenemos esta nivelado, tenemos muchos jugadores jóvenes (5) y nosotros (Matías, Exequiel, Juan Cruz, Rodrigo y Yo) donde sumamos la experiencia al equipo. Los más chicos vienen muy bien y nosotros tenemos que entrenarnos a su ritmo".

-¿ Se sacaron la espina que tenían desde el año pasado, dando la vuelta en este Panamericano y por que lo ganaron?

- Sí. Entrenamos mucho todo el año para poder llegar a las finales de los campeonatos. Por suerte se nos dio en el panamericano y lo pudimos ganar. El año pasado lo jugamos en Colombia. Teníamos el mismo equipo que este año pero se reincorporaba recién Exequiel y Juan Cruz Tamborindegui. Este año ya se afianzaron mejor en talleres y las finales que llegamos la venimos ganando. Así que estamos contento por el equipo que tenemos. Trabajamos mucho para llegar a esto".