En Hockey Patín, Casa de Italia e Impsa van por el oro en el torneo Mendocino

Esta tarde desde las 20, en pista de Leonardo Murialdo, Italianos y Metaleros buscarán ser los mejores del tercer torneo de hockey patín del año

Hockey Patín. Leo Zabala gran figura en el cuadro de Impsa

Hockey Patín. Leo Zabala gran figura en el cuadro de Impsa

Por Gonzalo Tapia

Se disputaron las semifinales del torneo Mendocino de Hockey Patín, donde Casa de Italia e Impsa lograron, al igual que el año pasado, su pasaje a la gran final del certamen.

Casa de Italia se impuso a su clásico Rival el Atlético San Martín, en un partidazo, por 6 a 5. Anotaron para los Italianos Marcio Brandrolin en dos ocasiones, Mateo Lucero, Luciano Lucero, Joaquín Rosales en dos oportunidades. En tanto, para Los Leones sobre ruedas convirtieron: Boris Cvetnic en tres ocasiones, Luciano Vilvhez y Lautaro Koroch.

