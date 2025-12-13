En Hockey Patín, Casa de Italia e Impsa van por el oro en el torneo Mendocino

Esta tarde desde las 20, en pista de Leonardo Murialdo, Italianos y Metaleros buscarán ser los mejores del tercer torneo de hockey patín del año

Se disputaron las semifinales del torneo Mendocino de Hockey Patín, donde Casa de Italia e Impsa lograron, al igual que el año pasado, su pasaje a la gran final del certamen.

Casa de Italia se impuso a su clásico Rival el Atlético San Martín, en un partidazo, por 6 a 5. Anotaron para los Italianos Marcio Brandrolin en dos ocasiones, Mateo Lucero, Luciano Lucero, Joaquín Rosales en dos oportunidades. En tanto, para Los Leones sobre ruedas convirtieron: Boris Cvetnic en tres ocasiones, Luciano Vilvhez y Lautaro Koroch.