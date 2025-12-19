19 de diciembre de 2025 - 18:16

Se cierra el año con el Trofeo de Campeones entre el Calamar y el Pincha: hora, TV, formaciones

Estudiantes de La Plata y Platense se miden para determinar al mejor equipo del año. Será este sábado en San Nicolás.

image
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El próximo sábado desde las 18, se jugará el Trofeo de Campeones entre Platense (campeón Apertura) vs. Estudiantes de La Plata (campeón del Clausura). 

El Calamar se ganó el derecho a participar de esta final por su histórica consagración en el Torneo Apertura, donde dio una de las grandes sorpresas de las últimas décadas en el fútbol argentino. En dicha competición, eliminó de manera consecutiva y en condición de visitante a Racing, River y San Lorenzo, mientras que en la final derrotó a Huracán.

Platense
Sin embargo, su actuación en el Clausura fue muy pobre, quedando eliminado en la fase de grupos. Por ese motivo, ante Estudiantes debutará como entrenador un hijo pródigo: Walter Zunino.

Por su parte, el Pincha llega en un momento inmejorable tras ganar el Torneo Clausura en una definición apasionante donde superó a Racing en penales luego de igualar 1-1 en los 120 minutos. Este título también le permitió clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Esta será la sexta edición del Trofeo de Campeones, que se disputó por primera vez en el 2019 y que ya tuvo como campeones a Racing y a River en dos ocasiones, además de Estudiantes, que el año pasado goleó 3-0 a Vélez para ganar este torneo por primera vez en su historia.

Racing Club vs Estudiantes de La Plata, por la final del Clausura
En las ediciones anteriores, el Trofeo de Campeones enfrentaba al ganador de la Liga Profesional con el de la Copa de la Liga, aunque a partir de este año se medirán los ganadores del Torneo Apertura y Clausura debido a los cambios que hubo en el fútbol argentino. El ganador no solo sumará una estrella, sino que también tendrá el derecho a participar de la Supercopa Internacional y la Supercopa Argentina e, incluso, podría disputar también la Recopa de Campeones.

Probables formaciones de Platense - Estudiantes de La Plata:

Platense: Andrés Desábato; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Rodrigo Herrera, Leonel Picco; Guido Mainero, Santiago Toloza, Franco Zapiola; Nicolás Orsini. DT: Walter Zunino.

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Tiago Palacios, Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.DT: Eduardo Domínguez

Datos del partido:

Estadio: Único de San Nicolás

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Pablo Dóvalo

Hora: 18

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Minuto a minuto y estadísticas:

