Se cierra el año con el Trofeo de Campeones entre el Calamar y el Pincha: hora, TV, formaciones

Estudiantes de La Plata y Platense se miden para determinar al mejor equipo del año. Será este sábado en San Nicolás.

Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado desde las 18 horas, en un encuentro que definirá al nuevo ganador del Trofeo de Campeones que, además, otorga la clasificación a varias finales. Se llevará a cabo en el Estadio Único de San Nicolás. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.

El Calamar se ganó el derecho a participar de esta final por su histórica consagración en el Torneo Apertura, donde dio una de las grandes sorpresas de las últimas décadas en el fútbol argentino. En dicha competición, eliminó de manera consecutiva y en condición de visitante a Racing, River y San Lorenzo, mientras que en la final derrotó a Huracán.

Platense El Calamar es el campeón del Apertura, por lo tanto disputará el Trofeo de Campeones Gentileza Sin embargo, su actuación en el Clausura fue muy pobre, quedando eliminado en la fase de grupos. Por ese motivo, ante Estudiantes debutará como entrenador un hijo pródigo: Walter Zunino.

Por su parte, el Pincha llega en un momento inmejorable tras ganar el Torneo Clausura en una definición apasionante donde superó a Racing en penales luego de igualar 1-1 en los 120 minutos. Este título también le permitió clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Esta será la sexta edición del Trofeo de Campeones, que se disputó por primera vez en el 2019 y que ya tuvo como campeones a Racing y a River en dos ocasiones, además de Estudiantes, que el año pasado goleó 3-0 a Vélez para ganar este torneo por primera vez en su historia.