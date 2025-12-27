Una figura del fútbol europeo rompe el molde: "Estar fuera de la masculinidad hegemónica asusta"

Héctor Bellerín no le teme a romper con los moldes tradicionales del fútbol mundial, ni a las consecuencias de nadar contra la corriente de lo establecido. Por el contrario, se muestra honesto en sus declaraciones y se anima a reflexionar sobre lo bueno y lo malo del fútbol.

En charla con el medio El Mundo , el jugador del Real Betis, con pasado en el Barcelona y la Selección de España, profundizó sobre inclusión, etiquetas, valores, y mucho más. A sus 30 años, intenta no encasillarse y hacer un ejercicio de abrir la mente para analizar aquellas cosas donde el deporte rey todavía debe crecer.

La búsqueda de la felicidad es ardua, y a menudo no es exitosa. Para Bellerín, esto le quedó claro con el paso de los años: " Al tema de la felicidad yo ya le di mil vueltas y ya me di cuenta de que eso no existía. Busco la tranquilidad. Sobre todo por mi contexto: desde la exposición mediática al desgaste físico y los pocos momentos de descanso de calidad. No me refiero a tumbarme, sino a cubrir todas las partes de mi vida: estar en contacto con mi familia, mis amigos, el trabajo, el arte. Conmigo mismo".

Uno de los grandes problemas de intentar conectar con sus gustos y costumbres fue la reacción de la gente en las redes sociales. "Estamos a merced de esas manos negras de las redes que crean sus formas. Un día te toca y otro no. Intento distanciarme. Es ruido constante ", reflexionó al respecto.

Luego se sumaron los medios, que también buscaron encasillarlo. “Me van poniendo etiquetas como ´el futbolista que lee libro´, ´el ecologista´ o ´el de la moda´, pero son cosas que hago desde que me vi con la posibilidad y la fuerza de hacerlas. Cansado de poner en Instagram las mismas fotos de siempre, subí las fotos de los libros que había leído en verano. Y de repente soy eso. La materia prima es la misma, solo que desde diferentes ángulos ”, confesó.

El fútbol como formador de valores:

image

El defensor español también criticó hacia donde apunta el deporte, y marcó que intenta mercantilizar todo y cerrar caminos. "Hay mucha distancia entre el futbolista y, digamos, el ciudadano de a pie. Uno idolatra al otro, que no sabe relacionarse con él porque desconfía de sus intenciones. La mirada es vertical. Se crean unas dinámicas de poder que distancian”.

Además, criticó la formación de jovenes para el deporte, y no para la vida. "Se habla mucho de los valores en el fútbol: del respeto, del sacrificio. Son valores superneoliberales que apuntan a la producción. Pero existen otros valores mucho menos individuales", expresó.

La enorme cantidad de jugadores que nunca llegan a recibirse, y dejan de estudiar para dedicarse al fútbol preocupa a Bellerín, que largó: “No se le educa salvo en ser futbolista. En la NBA, si no te sacas una carrera universitaria, no puedes jugar. En el fútbol te están diciendo a los 16 años que dejes los estudios, que tienes que jugar con el primer equipo que te busque”.

Héctor Bellerín y la lucha por la inclusión:

image

Uno de los puntos más fuertes de la charla, teniendo en cuenta que es un tema tabú dentro del fútbol, pasó por la falta de inclusión a aquellas personas que piensan diferente. "Yo estoy simplemente siendo como he sido siempre. Me di cuenta de que por mucho que jugara al futbol y todo estuviera marcado por unas normas, me gustaban otras cosas. Y vestir diferente. Me he criado entre máquinas de coser y eso también me interesaba", marcó.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que redobló la apuesta. “Comprendo los estereotipos y los memes del performative male (macho performativo), pero son un arma de doble filo: hay un grupo de hombres que de verdad está intentando encontrar un espacio donde sentirse cómodos fuera de la masculinidad hegemónica tradicional y la mofa puede asustar”, advirtió.

El futbolista lanzó una crítica respecto a la homofobia, asegurando que aleja a mucha gente del deporte. "Creo que los colectivos LGTBIQ+ en los estadios de fútbol masculinos no se sienten ni representados ni cómodos. Tengo un montón de amigues a los que he invitado a algún me partido y no han querido venir".

Finalmente, Bellerín sumó a más personas que sufren discriminación. "Somos más conscientes de los problemas, pero no dejan de existir. ¿En cuántos cuerpos técnicos de España hay una mujer trabajando? Por decirte algo. ¿Hay algún árbitro negro? No se crea una estructura alrededor que arrope el mensaje. La gente puede decir "no nos importa que haya un jugador homosexual". Pero no hay ninguno", cerró.