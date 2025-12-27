27 de diciembre de 2025 - 15:38

Otro golazo de Nico Paz, que la rompe en la Serie A de Italia

El volante argentino convirtió uno de los tres tantos del Como, que venció por goleada a Lecce en condición de visitante por la Serie A.

Nico Paz, el MVP de la tarde italiana en la Serie A

Con una gran actuación del argentino Nico Paz, que se despachó con un verdadero golazo, el Como le ganó como visitante 3-0 al Lecce por la fecha 17 de la Serie A y se ilusiona con acercarse a los líderes de la tabla de posiciones.

El encargado de abrir el marcador fue Nico Paz, quien a los 20 minutos del primer tiempo anotó con mucha fortuna luego de que un remate desde muy lejos se desviara en un jugador rival para así descolocar al arquero italiano Wladimiro Falcone.

El golazo de Nico Paz en Italia:

Luego de la apertura del marcador, la visita se hizo fuerte y justificó su triunfo a través de los goles del defensor español Jacobo Ramón y el delantero griego Anastasios Douvikas (con asistencia de Paz) a los 21 y 30 minutos del complemento, que sirvieron para darle el broche de oro a una goleada importante.

Cabe destacar que con este triunfo, el Como logró alcanzar los 27 puntos para escalar al menos momentáneamente a la sexta posición y así quedar a seis unidades del líder, que es el Inter de Milán, aunque este último tiene un partido menos. Así también se acerca a los puestos de clasificación a la UEFA Champions League, uno de los grandes objetivos de la temporada del equipo que conduce Cesc Fábregas.

La asistencia del argentino para decorar la victoria del Como:

Más temprano, el Parma le ganó 1-0 como local a la Fiorentina, que sigue en una delicadísima situación y está prácticamente condenada al descenso, mientras que el Cagliari venció como visitante 2-1 al Torino y se aleja un poco de la lucha en la zona roja, que está cada vez más apasionante.

