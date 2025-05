Selección Argentina: Lionel Scaloni elogió a Nico Paz y también habló de Diego

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, dio un nuevo reportaje a pocas semanas de lo que será la anteúltima doble fecha FIFA en las Eliminatorias Sudamericanas ante Chile como visitante y Colombia como local, en la que profundizó sobre diferentes temas, como el crecimiento de Nico Paz, su reacción al ver su nombre vinculado a la selección de Brasil y las críticas formuladas por Diego Maradona durante sus inicios en el cargo de la Albiceleste.

Lionel Scaloni - Lionel Messi El entrenador de la Selección aseguró que Messi jugará hasta cuando quiera. AFA La charla de Scaloni con el periodista Siro López se podrá ver completa el próximo lunes por YouTube, pero el entrevistador divulgó un anticipo de la nota en sus redes sociales, donde se distinguieron diversos extractos como la pregunta vinculada al momento de Paz, juvenil del Como de Italia que nació en España, pero eligió representar a la Argentina: “Se lo sacamos a España, tiene mitad y mitad, lo trajimos para nosotros, fuimos inteligentes ahí, ¿no? Vimos la posibilidad. Aparte, el chico estaba contento de venir a la Selección y tiene un futuro enorme“.

A continuación, el Gringo se refirió a la posibilidad de que Real Madrid pueda volver a tener a la joya que surgió desde Tenerife y fue vendida al Calcio, pero el Merengue posee una opción de recompra para contar con él: “Yo no soy nadie, pero si tienen opción por Nico Paz yo no lo dudaría. Lo conozco y tiene el nivel, no sólo para jugar en el Real Madrid sino para seguir creciendo. Es un chico que le va a venir bien a cualquier entrenador”.

Por otro lado, el aura de Maradona sobrevoló la conversación, dado que Pelusa supo objetar su presencia como sucesor de Jorge Sampaoli en el banco: “En la época en la cual había esas críticas, eran totalmente normales, si yo no había entrenado en ningún lado. La realidad es que no tenía experiencia y, fiel a su estilo, él no se guardaba nada y, en cierto modo, no digo que tenía razón, pero no dijo nada raro”.

La Selección Argentina versus Brasil los diarios de Brasil, lapidarios tras la goleada de Argentina AFA Las frases de Diego se remontan a noviembre de 2018, cuando dirigía a Dorados de Sinaloa, y cuestionó a la AFA por dejar escapar a Gerardo Martino, quien estaba por asumir en la selección de México: “Los argentinos tenemos a Scaloni, que vuelvo a repetir: él no tiene la culpa de estar ahí, lo empujaron. El problema es que mañana se crea técnico y diga ‘yo quiero ir al Mundial’. Vos podés ir al Mundial… de motociclismo, de fútbol no”.