Fútbol: La Selección Argentina Sub 20 del Ascenso busca talentos mendocinos

"Me han pasado cosas hermosas y soy un agradecido del fútbol. Nunca pensé que todo esto hermoso me podía pasar y, acompañar a Alejandro. Para mí, él es uno de los mejores técnicos que he conocido en el mundo y además, representar a la Selección Argentina en un Mundial como lo fue el de Brasil, fue maravilloso . El destino no quiso que fuésemos campeones y se hizo todo para ello. El equipo fue superior a Alemania en esa final, pero siempre digo que había algo mejor, que era Qatar y por suerte se logró. Siempre digo que el fútbol une y este “escudo” (se toca en su pecho el escudo de la AFA"), es especial y hoy, es el número 1 en el mundo”, comentó el ex defensor de Estudiantes, campeón del 82 bajo la dirección de Carlos Bilardo.

Y agregó: "La selección representa lo que tiene que ser, un esfuerzo mancomunado. Y, como decía el maestro Sabella: “Menos yo y más nosotros”. Porque en esta selección actual no es solo Messi, es un grupo de amigos que entran a la cancha y juegan de lo que el técnico les pide, no hay titulares, no hay suplentes, hay un escudo y por eso son los mejores representantes, y hoy no tengo dudas de eso”, aseguró.

-César Luis Menotti, en su momento armó una selección con jugadores del interior, ¿Este proyecto tiene que ver con algo de eso o cómo se formó?

-Sí, hubo en su momento una Selección más federal, pero era de la categoría de mayores. Esto es nuevo. Es inédito y tiene uno o dos años de vida, sabemos que estamos en deuda con el interior, salvo excepciones. Nos ha costado por una cuestión de logística citar chicos del interior. Por eso este partido para nosotros es muy importante, porque se va a medir lo mejor de Mendoza de cierta edad, con lo que nosotros consideramos lo mejor de Buenos Aires. Es un proyecto ambicioso, amplio. Hay que pensar que son 9 regiones; el Nacional B, en primera B, primera C y todo lo que es el fútbol del interior. Estamos creciendo, conociendo gente, en este caso mendocinos, que nos abren las puertas y ojalá que en este partido esperamos ver si algún mendocino, que seguramente habrá, merece estar en esta selección.

Flavia Manoni distingue a Claudio Gugnali en la Legislatura.jfif

- ¿Estos amistosos y captaciones los están haciendo en todo el país?

-El país tiene 9 regiones, es muy grande. Es inmenso, pero estamos tratando a través de visorias llegar a los distintos lugares, donde nos convocan para ir a conocer chicos.

-Mendoza tiene 2 equipos en Primera Nacional y 3 en el Federal A, ¿Ese es el motivo por el cual han venido a jugar estos amistosos o ya hay algún mendocino en el equipo?

- Por ahora no hay jugadores mendocinos, pero es la idea. Mendoza es un fiel representante del fútbol argentino y por eso es importante visitarlos, pero cualquiera nos puede acercar información de un chico e incluso un papá puede hacerlo. Muchos coordinadores me dicen: "yo no tengo el mejor 4, pero el mejor 4 lo tiene aquel”, por lo tanto, veo solidaridad entre los clubes del ascenso, donde se hace un gran esfuerzo por permanecer el día a día, tratan de mejorar logística. Cuando nosotros éramos jóvenes el ascenso sufría eso, los chicos entrenaban en una plaza, en un predio sin límites. Hoy, hay lugares en el ascenso que tienen hasta canchas sintéticas. Creo que la AFA y el Chiqui (Tapia) tiene mucho que ver en todo esto. Él (Tapia) es oriundo de un club del ascenso. Quienes nos acompañan es gente que ha luchado por un ascenso, es el caso de José Luis Coutiño (presidente de la delegación de AFA), es de Deportivo Merlo y sé lo que luchan para conseguir esto o aquello otro. Ese esfuerzo se ve sintetizado en todos estos chicos, que son los que tienen que representarnos y entender lo que es este “Escudo” (se toca el escudo de la AFA en su campera).

-Sos un conocedor del ascenso, porque dirigiste tres equipos en la categoría.

-Sí, dirigí en el ascenso y en un Torneo Argentino, pasé por Mendoza, por eso conozco el Cañón del Atuel y San Rafael, porque vine con La Plata Futbol Club, el club de los miles de kilómetros. Hicimos un gran esfuerzo y tuvimos la posibilidad de ascender y, uno de los rivales en ese camino fue un equipo de San Rafael.

- En tu camino,también se cruzaron algunos mendocinos importantes.

- Sí, muchos, pero hubo un par en particular. Rubén Agüero es un mendocino que está radicado en La Plata, fue jugador y salió campeón con Estudiantes de la Plata, fue jugador de la Selección Argentina, es contemporáneo. ¿Me lo preguntabas por él?

- Lo preguntaba por él y por Enzo Pérez

- ¡Enzo!. Tuve la suerte de conocerlo en Estudiantes. Ambos tuvimos la posibilidad de acompañar a Sabella en ese Estudiantes campeón de América. Siento un gran afecto por él… es un jugador perdurable (se rie). ¡Ya no sé ni cuántos años tiene!, ¡Pero sigue jugando con un rendimiento enorme en la primera de River!. Es un orgullo para mí considerarme un amigo de Enzo.

-Algunos de estos chicos que pasaron por la selección del Ascenso ¿han tenido la posibilidad de pasar a jugar a otros clubes?

-Como se dice, el tren pasa una sola vez y ellos (los jugadores) les pasó y están tratando de subirse a otro y esa es la idea. En estos dos años de proyectos muchos de estos chicos han ido a clubes de primera. Los más recientes son dos chicos de Quilmes que están en Talleres de Córdoba. Eso tiene este proyecto, terminan dando un pasito hacia adelante y que en definitiva, es nuestra función.

- ¿Cómo se transfiere a un juvenil la mística y el mensaje del equipo?

-A través de un mensaje del sentimiento, del corazón y con algo que no te la enseñan en ningún curso y es el sentido común. Eso no te lo da ningún curso: sentido común. Creo que ellos lo entienden. Hace menos de un año tuvimos una experiencia en Japón y Corea. Eran los seleccionados nacionales de Japón, Korea y Tailandia y, nosotros, la sub 20 del Ascenso; la Copa está en las vitrinas de AFA.

-¿Qué objetivos tienen?

-Que mañana estos chicos se comporten a la altura de lo que representan, más allá del resultado deportivo. Que sean buena gente y que crezcan en un clima de solidaridad y que ayuden dentro de la cancha, nunca tienen que estar solos, tienen que hablarse y ayudarse.