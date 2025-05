El repudiable comentario de Gabriel Anello contra Riquelme y los directivos de Boca: "negros ignorantes"

No es Xabi Alonso: el DT argentino que el Real Madrid eligió para el Mundial de Clubes en lugar de Ancelotti

En medio de este panorama y mientras Mariano Herrón se encarga de la dirección técnica del primer equipo, la prensa antiriquelmista no perdona y dispara fuerte contra Juan Román Riquelme . El último de los que criticó fuerte la gestión y a la persona fue el relator Gabriel Anello.

Gabriel Anello opinó sobre el ex jugador Juan Román Riquelme y lo descalificó en vivo, con unas declaraciones que se viralizaron y generaron polémica en las redes sociales. “Los que no van al colegio como Riquelme son unos negros ignorantes”, comenzó diciendo el relator deportivo en Radio Mitre.

No contento con ello, el comunicador calificó al presidente de Boca de de “verdulero” y afirmó: “A mí no me corren con el Inadi, a los negros se los llama negros y a los marrones se los llama marrones”.