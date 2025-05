Entrenó a Argentina en un Mundial y no quiere ir a Boca: "Ni veo el lugar"

Para complementar su decisión, explicó que no quiere cometer el mismo error que cuando tomó las riendas del equipo nacional, lo que le causó muchos inconvenientes."Hay momentos donde cuando uno se apura, comete errores. No quiero sumarme a procesos empezados. Estoy esperando algo que me entusiasme desde el proyecto", confesó.

Jorge Sampaoli habló de su salida de Rennes y el amor por Messi:

Al mismo tiempo, Sampaoli decidió contar detalles sobre su salida de Rennes, en Francia. "No coincidimos con los dueños del club de cara a la conformación del medio plazo. Preferí salir, porque a mí lo que más me seduce es trabajar con jugadores que no tengan miedo. Cuando un equipo está urgido por el descenso, los futbolistas juegan con temor y eso no me interesa".