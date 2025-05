Juan Román Riquelme le contestó a Anello: "Me tocó un color de piel normal"

Finalmente, lanzó que está orgulloso de ser futbolista, y expresó que lo fustigan porque no arregló con nadie. "Me tocó un color de piel normal, pero no tengo ningún problema con los colorados, blancos, rubios, negros, tengo respeto hacia todos. Y la vida que me tocó… desde los 18 años tuve la suerte de ser futbolista, de empezar un 10/11/1996 con el equipo de mi vida y eso me ha dado mucha felicidad, mucho cariño de la gente, y me trajo otras cosas y me ven como un malo porque no he transado con nadie, si hiubiese transado dirían que soy el mejor jugador de la historia del fútbol argentino, pero como no, hablan de otra cosa."