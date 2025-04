Un ex-DT de Boca no cierra la puerta a su regreso: "Obviamente que me tira más"

Luego de su paso por el fútbol de Oriente Medio, el Vasco se tomó el tiempo para dialogar con Bolavip sobre el presente del Xeneize , y no descartó un regreso. " Soy hincha de Boca y si surge la posibilidad la analizaré y obviamente que me tira más , lo he hablado con el staff", expresó. Luego, aprovechó para hacer un repaso de su estadía en el banco: "Creo que nosotros pudimos hacer crecer jugadores, el club de esos jugadores ha podido tener un rédito económico, logramos títulos, por momentos tener un buen rendimiento", justificó.

Arruabarrena: "Los elogios a veces hacen más daño que las críticas" Arruabarrena no le cierra las puertas a un regreso a Boca

De todas formas, aclaró que no ha recibido llamados por parte del presidente de la institución, con el que mantiene una gran relación. "Hace rato que no hablo con Riquelme, creo que la última vez fue por algo futbolístico, algún nombre o contacto que necesitaba por un ex jugador, y no mucho más". Para no dejar dudas, también negó contactos con el Consejo de Fútbol: "No, nadie me ha llamado. Obviamente que hay mensajes de periodistas y familiares, de mi hijo que está en Madrid. Pero no me llamaron, ni conmigo ni con mi entorno".