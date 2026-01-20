Ascacibar le tiró una indirecta a River Plate y Boca Juniors: "Estoy a la expectativa"

El capitán de Estudiantes de La Plata aseguró que está abierto a escuchar ofertas, a pocos días del comienzo de la Liga Profesional con su club.

Hace rato que los dos equipos más poderosos del fútbol argentino, River Plate y Boca Juniors, amagan con la contratación de Santiago Ascacibar, capitán y máximo referente actual de Estudiantes de La Plata. Lejos de descartar esa opción, el volante central expresó estar pendiente a esa posibilidad.

La declaración, ofrecida a TyC Sports, despierta la ilusión de Xeneizes y Millonarios, que mostraron interés en adquirirlo durante este mercado de pases. Es que, de manera ambigua, el Rusito adelantó que escucharía ofertas formales de cualquiera de los dos. “Tengo la cabeza puesta acá (en Estudiantes), pero a la expectativa de lo que pueda pasar", confesó.

Ascacibar negó haber tenido conversaciones serias con cualquiera de los dos, y reconoció que también tiene la posibilidad de irse a México. “Las ofertas están en el aire hasta que no sean oficiales. Tigres de México es uno de los que preguntó", contó.

Santiago Ascacibar reconoció una reunión con River Plate: Embed Santiago Ascacibar habló sobre el posteo de su representante en River y la posibilidad de que juegue en el Millonario. pic.twitter.com/B2kqaxcTKZ — TyC Sports (@TyCSports) January 20, 2026 Hace algunas semanas, se hicieron virales unas fotos de su agente asistiendo a una reunión con River Plate. En una primera instancia se había especulado que se trataba de un acercamiento por el capitán del Pincha, y ahora el propio jugador lo confirmó: "Habían consultado condiciones por mí, pero también por otros jugadores que él maneja. Siempre uno escucha, quiere saber. Es una satisfacción, porque quiere decir que se hacen las cosas bien”.

Respecto a lo que hace falta para que cambie de camiseta, Ascacibar decidió no detallar, pero si afirmar que no será fácil. “Son muchas las cosas que se tienen que dar para que se concrete una transferencia”. Además, descartó que haya dialogado con Marcelo Gallardo o Juan Román Riquelme. "No hablé con él (Gallardo), ni con nadie de Boca”.