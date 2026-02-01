Con goles de Blanco y Paredes de penal, Boca derrotó por 2-0 a Newell's en La Bombonera

Boca Juniors se mide con Newell's, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego de la caída en su última presentación ante el campeón Estudiantes de La Plata. Se juega en La Bombonera con el arbitraje de Darío Herrera.
Fin para un gran partido del Xeneize
¡Terminó el partido! Y Boca se embolsó tres puntos de oro. La figura fue Lautaro Blanco y otro que destacaron fueron el Exequiel "Changuito" Zeballos y el capitán Leandro Paredes.