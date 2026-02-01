vivo

Con goles de Blanco y Paredes de penal, Boca derrotó por 2-0 a Newell's en La Bombonera

Boca se impuso, por 2-0 a Newell's en La Bombonera con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes de penal. Videos: mirá los goles.

Fútbol. Lautaro Blanco abrió la cuenta para Boca júniors
Ayrton Costa seguirá desde el arranque en Boca Juniors
Fútbol. Leandro Paredes autor del segundo gol de penal ante el equipo rosarino
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca Juniors se mide con Newell's, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego de la caída en su última presentación ante el campeón Estudiantes de La Plata. Se juega en La Bombonera con el arbitraje de Darío Herrera.

Fin para un gran partido del Xeneize

¡Terminó el partido! Y Boca se embolsó tres puntos de oro. La figura fue Lautaro Blanco y otro que destacaron fueron el Exequiel "Changuito" Zeballos y el capitán Leandro Paredes.

32' ST: Otra de Ascacibar

El lateral mandó un centro calculado para su llegada al área, pero el cabezazo del volante se marchó por encima del travesaño.

La inesperada presencia de una estrella de Hollywood en La Bombonera

Willem Dafoe, quien está de visita en el país para promocionar su película The Souffleur, observó el duelo entre el Xeneize y la Lepra desde uno de los palcos

Falta menos

A quince minutos del final, Boca gana a NOB por 2 a 0. Es un partido anodino.

25' ST: Cambios en Boca y NOB

Claudio Úbeda decidió las entradas de Kevin Zenón y Milton Delgado por Gonzalo Gelini y Ander Herrera.

Mientras que la dupla Orsi-Gómez metió a Ignacio Ramírez en lugar de Matías Cóccaro.

Más cambios en La Lepra

Franco García por Facundo Guch

10' ST: Apareció el VAR, penal y gol de Boca a través de Paredes

¡Penal para Boca! Luego de revisar el VAR se decretó le pena máxima y tiró el capitán Leandro Paredes y ¡Gooool! ¡Gana Boca!

Cambios en los equipos

Boca Juniors: Ángel Romero hace su estreno con el Xeneize en lugar de Iker Zufiaurre.

Dos cambios en Newell’s: Michael Hoyos y David Sotelo por Walter Nuñez y Jerónimo Gómez Mattar.

Arrancó el segundo tiempo: Boca 1 - Newell's 0

Final de la primera etapa

Terminó el primer tiempo, y Boca gana con tanto de Lautaro Blanco.

42' PT: Golazo de Boca

En una contra, Exequiel Zeballos se la pasó para Lautaro Blanco, éste la picó sobre Arias, y ¡Gooool!!!!

Boca vs. Newell's por el Torneo Apertura: minuto a minuto y estadísticas

