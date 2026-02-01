Barracas Central y Riestra empataron 1-1 en un final polémico del Apertura de la Liga Profesional

Barracas Central y Deportivo Riestra igualaron 1-1 en un duelo cargado de polémicas correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura. Jonathan Herrera puso en ventaja al visitante, pero en la última jugada del partido un penal a favor del Guapo permitió a Rodrigo Insúa salvar un punto para el equipo local. Con este resultado, ambos conjuntos todavía no conocen la victoria en 2026.
El partido fue equilibrado desde el inicio. Ninguno de los equipos logró dominar la pelota ni imponer su estilo, y la mitad de la cancha se convirtió en un terreno de constantes infracciones. Aunque los arcos apenas fueron exigidos en los primeros 45 minutos, Riestra mostró un ligero dominio y logró generar más aproximaciones peligrosas.
La apertura del marcador llegó a los 23 minutos. Tras un cabezazo de Herrera que pegó en el palo, Antony Alonso aprovechó el rebote para marcar y poner al Malevo en ventaja. Con el 1-0, el conjunto dirigido por Gustavo Benítez tomó el control del juego, mientras Barracas intentaba reaccionar sin generar situaciones claras de peligro.
En el complemento, Rubén Darío Insúa modificó la táctica del Guapo para ganar profundidad ofensiva, aunque el visitante mantuvo su solidez defensiva y las oportunidades de gol continuaron siendo escasas. El choque en la mitad de la cancha se volvió intenso, con varias faltas y discusiones que elevaron la tensión del partido.
Golazo de Herrera, anuló el VAR
A los 27 minutos del segundo tiempo, Herrera volvió a convertir, pero el VAR intervino: Héctor Paletta señaló una falta de Jonatan Goitía sobre Enzo Taborda en la jugada inicial, y el árbitro Bruno Amiconi anuló el tanto. Con el reloj en contra, Barracas insistió en busca del empate y, en la última acción del encuentro, el VAR detectó una mano de Nicolás Watson dentro del área de Riestra, lo que derivó en un penal a favor del local. Rodrigo Insúa se hizo cargo de la ejecución y firmó el 1-1 definitivo.
Lo que viene
Con este resultado, Barracas Central suma dos puntos y se mantiene 12° en la zona B, mientras que Riestra acumula un punto y ocupa el 13° lugar. En la próxima jornada, el Guapo recibirá a Gimnasia de La Plata el lunes 9 de febrero a las 17:00, mientras que el Malevo visitará a Estudiantes el mismo día desde las 19:15.
Ambos equipos comenzaron el 2026 con derrotas: Barracas cayó 1-0 ante River Plate en su estadio y luego igualó 0-0 con Aldosivi, mientras que Riestra perdió 1-0 con Boca y 1-0 frente a Defensa y Justicia en su primer partido como local.
