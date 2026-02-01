Barracas Central y Riestra empataron 1-1 en un final polémico del Apertura de la Liga Profesional

El Guapo igualó 1 a 1 con el Malevo gracias a un penal en la última jugada. A mbos equipos siguen sin ganar en 2026. Riestra ganaba con gol de Herrera, pero un controvertido penal sobre la hora permitió que Barracas rescatara un punto.

Barracas Central y Deportivo Riestra igualaron 1-1 en un duelo cargado de polémicas correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura. Jonathan Herrera puso en ventaja al visitante, pero en la última jugada del partido un penal a favor del Guapo permitió a Rodrigo Insúa salvar un punto para el equipo local. Con este resultado, ambos conjuntos todavía no conocen la victoria en 2026.

El partido fue equilibrado desde el inicio. Ninguno de los equipos logró dominar la pelota ni imponer su estilo, y la mitad de la cancha se convirtió en un terreno de constantes infracciones. Aunque los arcos apenas fueron exigidos en los primeros 45 minutos, Riestra mostró un ligero dominio y logró generar más aproximaciones peligrosas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018086104553963812&partner=&hide_thread=false ASÍ FUE LA JUGADA COMPLETA DE LA POLÉMICA EN EL FINAL: era penal para Deportivo Riestra por infracción, pero a través del VAR, se detectó un penal a favor de Barracas Central por mano. ¿QUÉ OPINÁS? El partido por el Interzonal de la fecha 3 del #TorneoApertura finalizó 1-1. pic.twitter.com/JcOO77Ga9o — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2026 La apertura del marcador llegó a los 23 minutos. Tras un cabezazo de Herrera que pegó en el palo, Antony Alonso aprovechó el rebote para marcar y poner al Malevo en ventaja. Con el 1-0, el conjunto dirigido por Gustavo Benítez tomó el control del juego, mientras Barracas intentaba reaccionar sin generar situaciones claras de peligro.

En el complemento, Rubén Darío Insúa modificó la táctica del Guapo para ganar profundidad ofensiva, aunque el visitante mantuvo su solidez defensiva y las oportunidades de gol continuaron siendo escasas. El choque en la mitad de la cancha se volvió intenso, con varias faltas y discusiones que elevaron la tensión del partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018083797200236674&partner=&hide_thread=false POR ESTA MANO SE COBRÓ PENAL A FAVOR DE BARRACAS CENTRAL ANTE DEPORTIVO RIESTRA EN LA ÚLTIMA JUGADA DEL PARTIDO: ¿QUÉ TE PARECE? Luego Rodrigo Insúa lo cambió por gol para el 1-1 final del Guapo ante el Malevo en el #TorneoApertura. pic.twitter.com/e7lITww9Yb — SportsCenter (@SC_ESPN) February 1, 2026 Golazo de Herrera, anuló el VAR A los 27 minutos del segundo tiempo, Herrera volvió a convertir, pero el VAR intervino: Héctor Paletta señaló una falta de Jonatan Goitía sobre Enzo Taborda en la jugada inicial, y el árbitro Bruno Amiconi anuló el tanto. Con el reloj en contra, Barracas insistió en busca del empate y, en la última acción del encuentro, el VAR detectó una mano de Nicolás Watson dentro del área de Riestra, lo que derivó en un penal a favor del local. Rodrigo Insúa se hizo cargo de la ejecución y firmó el 1-1 definitivo.