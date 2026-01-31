River y Rosario Central igualan en Rosario 0 a 0

En los primeros 7 minutos del segundo tiempo se repite el reflejo de la etapa inicial River maneja la pelota y controla el juego. El Tanque Salas ya probó con un remate que le resultó débil a Jeremías Ledesma. En Rosario Central, Di María y Campaz no aparecen, y los locales no logran generar juego.

River se acercó sobre el final del primer tiempo y, con 12 intentos al arco , fue el claro dominador de la etapa inicial, que por ahora sigue igualado. Más allá del 0 a 0 , el Millonario dejó mejores sensaciones y Marcelo Gallardo se va conforme con el funcionamiento del equipo.

¡Gol anulado para River! Sebastián Driussi estaba por delante de la línea de la pelota al momento de la definición y el tanto fue invalidado. La historia en Rosario continúa 0 a 0 y el partido sigue abierto en el Gigante de Arroyito.

image

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2018130039196270820&partner=&hide_thread=false Lo anularon por offside este gol de Driussi. ¿Cómo lo viste?pic.twitter.com/VDOIwcWQDM — La Página Millonaria (@RiverLPM) February 2, 2026

37 del primer tiempo, Driussi capturó la pelota desde el suelo tras una serie de rebotes y estampó el 1-0. Minutos antes había avisado Juanfer Quintero, pero Ledesma evitó el gol y mandó la pelota al córner. Finalmente, el Millonario logró convertir tras esa seguidilla de jugadas y rompe el cero en Rosario.

¡Casi lo concreta el Millonario! Facundo Colidio, el mejor de River en este primer tiempo, probó y Conan Ledesma respondió bien para quedarse con el rebote. Luego fue Lautaro Rivero quien intentó de zurda y el central estuvo cerca de romper el cero en Rosario. El marcador sigue sin abrirse y el juego continúa muy trabado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2018128029583622368&partner=&hide_thread=false Pero mira qué bien le pega de sobrepique el rubio, 35 metros casi...



Atajada de Conan#RiverPlate #RosarioCentral #LPF pic.twitter.com/g55VOIp1og — UnEnzoMas TV (@UnEnzoMas) February 2, 2026

¡TIRO LIBRE PARA RIVER! A los 25 minutos, Juanfer Quintero tiene la chance de rememorar aquel golazo que le convirtió a Rosario Central en 2023. El colombiano se hace cargo de la pelota y busca ampliar la ventaja del Millonario.

image

Facundo Colidio es el jugador más desequilibrante de River, aunque el Millonario todavía no logra profundizar ante las líneas defensivas del Canalla.

En el primer cuarto de hora, River mejoró a partir de la conducción de Fausto Vera, mientras que Santiago Beltrán ya tuvo intervenciones clave, aunque se lo nota nervioso en apenas su tercer partido en Primera División. Por el lado de Rosario Central, los desbordes de Di María no prosperan debido a la buena marca de Montiel.

image

En los primeros 10 minutos en el Gigante de Arroyito, River y Rosario Central liman asperezas en un mediocampo áspero y muy disputado, donde la pelota no sale de esa zona. Todavía no hubo remates al arco, aunque el Canalla intenta desequilibrar por los costados. Desde el arco, Conan Ledesma observa atentamente a su exequipo.

Formaciones de Rosario Central - River Plate:

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Datos del partido:

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Andrés Merlos

Hora: 21:30

TV: TNT Sports Premium

Minuto a minuto y estadísticas: