Gimnasia visita a Unión con la ilusión de seguir afirmándose: hora, TV y formaciones

El Lobo juega este lunes en Santa Fe por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, tras un inicio alentador en su regreso a la máxima categoría, después de más de 4 décadas.

Valentino Simoni, que no tuvo muchas chances frente al Ciclón, buscará volver al gol frente al Tatengue.

Gimnasia y Esgrima tendrá hoy su tercera presentación en la Liga Profesional, cuando desde las 22 visite a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril, en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura. El encuentro contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y será televisado en directo por TNT Sports.

El Lobo, que volvió a la máxima categoría del fútbol argentino luego de 42 años, ha tenido un comienzo alentador en el campeonato dentro de la Zona A, donde actualmente se ubica en la novena posición de la tabla.

El Lobo y un debut soñado En su debut, Gimnasia logró un histórico triunfo ante Central Córdoba por 1 a 0, con un gol del pibe Valentino Simoni, quien llegó a préstamo desde la Reserva de Boca Juniors, donde fue el goleador de la temporada pasada. El joven delantero tuvo así su estreno oficial en Primera División de la mano del entrenador Ariel Broggi.

Gimnasia y Esgrima vs. San Lorenzo HISTÓRICO. Gimnasia y Esgrima recibe a San Lorenzo por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El estadio Víctor Legrotaglie es una verdadera fiesta. Ramiro Gómez / Los Andes En tanto, en su primera presentación como local en el estadio Víctor Legrotaglie ,la más esperada por la afición mensana, que colmó las instalaciones ubicadas sobre calle Lencinas, en el Parque, el equipo no pudo darle continuidad a la fiesta iniciada en Santiago del Estero y cayó frente a San Lorenzo por 1 a 0. Fue un duelo parejo, en el que el Lobo jugó de igual a igual ante el Ciclón, que supo aprovechar la mejor situación del partido y marcó la diferencia en el complemento.

Más allá del resultado, el mundo mensana vivió una jornada inolvidable en el Víctor Legrotaglie, donde el equipo del Parque volvió a mostrar una buena actitud durante los primeros 45 minutos, aunque no logró capitalizar las situaciones generadas en esa etapa.