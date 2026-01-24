24 de enero de 2026 - 19:27

Liga Profesional: Ramírez casi abandona el partido por un choque insólito

Durante el duelo entre Barracas Central y River, el árbitro Nicolás Ramírez se torció el tobillo al chocar con un jugador y terminó en el piso. Pese a las molestias, el colegiado logró reincorporarse y seguir dirigiendo.

El árbitro del partido, Nicolás Ramírez inicialmente mostró molestias en su tobillo derecho, pero luego pudo continuar dirigiendo el encuentro.&nbsp;

El árbitro del partido, Nicolás Ramírez inicialmente mostró molestias en su tobillo derecho, pero luego pudo continuar dirigiendo el encuentro. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Una situación inesperada ocurrió durante el duelo entre Barracas Central y River Plate, por la primera fecha del Grupo B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El árbitro Nicolás Ramírez, cuestionado por no sancionar un penal a favor del equipo de Marcelo Gallardo, casi tuvo que abandonar el partido tras un choque fortuito con un jugador.

Leé además

Facundo Colidio volvió a ocupar la titularidad en el plantel Millonario. 

Liga Profesional: River comenzó con el pie derecho y le ganó a Barracas

Por Redacción Deportes
El entrenador rosarino destacó el buen desempeño de sus dirigidos y en particular, el del arquero Nicolás Bolcato.

Alfredo Berti conforme: Independiente arrancó el torneo con carácter y un triunfo

Por Sergio Faria
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2015171033884393485&partner=&hide_thread=false

Todo sucedió cuando Aníbal Moreno se lanzó al piso para recuperar un balón y Ramírez, concentrado en la jugada, no advirtió la presencia de Facundo Bruera en su camino. El árbitro colisionó con el delantero, se torció el tobillo derecho y cayó al césped.

Lo curioso es que el encuentro continuó mientras Ramírez permanecía en el piso, incapaz de reincorporarse de inmediato. El temor de que tuviera que abandonar el campo se disipó cuando, tras unos segundos, logró levantarse y seguir con el partido, aunque con dolor. Incluso debió dirigirse al banco de Barracas Central para solicitar un analgésico y aliviar las molestias.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hockey Césped. Milagros del Valle Alastra Guillén, una de las mejores jugadoras mendocinas en este momento en Argentina y el mundo.

Fernando Ferrara definió la lista de Argentina para la gira por Australia

Por Gonzalo Tapia
Boca Juniors recibe a Riestra en La Bombonera.

Boca Juniors empieza el Apertura contra Deportivo Riestra: hora, TV, formaciones

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

Las mejores imágenes de un partido de locos para Independiente Rivadavia

Por Redacción Deportes
Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia y un aniversario feliz: superó a Atlético Tucumán en un encuentro electrizante

Por Redacción Deportes