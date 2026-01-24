Liga Profesional: Ramírez casi abandona el partido por un choque insólito

Durante el duelo entre Barracas Central y River, el árbitro Nicolás Ramírez se torció el tobillo al chocar con un jugador y terminó en el piso. P ese a las molestias, el colegiado logró reincorporarse y seguir dirigiendo .

El árbitro del partido, Nicolás Ramírez inicialmente mostró molestias en su tobillo derecho, pero luego pudo continuar dirigiendo el encuentro.

Una situación inesperada ocurrió durante el duelo entre Barracas Central y River Plate, por la primera fecha del Grupo B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El árbitro Nicolás Ramírez, cuestionado por no sancionar un penal a favor del equipo de Marcelo Gallardo, casi tuvo que abandonar el partido tras un choque fortuito con un jugador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2015171033884393485&partner=&hide_thread=false ¡LE DOLIÓ A NICOLÁS! Ramírez, árbitro del Barracas Central-River, chocó con el Loco Bruera y sintió una molestia en su tobillo.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VLmufngQIS — SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026 Todo sucedió cuando Aníbal Moreno se lanzó al piso para recuperar un balón y Ramírez, concentrado en la jugada, no advirtió la presencia de Facundo Bruera en su camino. El árbitro colisionó con el delantero, se torció el tobillo derecho y cayó al césped.