Fernando Ferrara definió la lista de Argentina para la gira por Australia

El Hockey Césped de Argentina definió quienes viajarán a Australia, destaca en la lista entregada por el coach nacional, la mendocina Milagros Alastra

Hockey Césped. Milagros del Valle Alastra Guillén, una de las mejores jugadoras mendocinas en este momento en Argentina y el mundo.

Hockey Césped. El entrenador Fernando Ferrara dio a conocer la lista definitiva de 20 jugadoras que integrarán el plantel de Argentina para la segunda ventana de la FIH Pro League 2025/26, que se disputará en Australia del 10 al 15 de febrero de 2026.

El seleccionado argentino tendrá una exigente gira por Hobart, donde se medirá dos veces ante el conjunto local y en otras dos oportunidades frente a Irlanda.

Gran convocatoria de jovencitas Una de las notas salientes de la convocatoria es la fuerte presencia de jóvenes: seis jugadoras que fueron subcampeonas del Mundo Junior en Santiago de Chile 2025 aparecen en la nómina. Milagros Alastra, Mercedes Artola, Lara Casas, Juana Castellaro, Zoe Díaz y Victoria Falasco representan el recambio que Ferrara comenzó a consolidar en el seleccionado mayor.

Entre ellas, el nombre que más expectativa despierta es el de Alastra, una mendocina que fue elegida recientemente como Rising Star of the Year. Se trata de una de las grandes figuras de Las Leoncitas y su citación responde tanto a su presente como a una apuesta clara de proyección.