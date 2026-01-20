Hockey Césped: Las Leonas retomaron los entrenamientos y vuelven a jugar en febrero

Bajo la atenta mirada de Fernando Ferrara, la selección Argentina de Hockey Césped inició las prácticas y su primera parada será la FIH Pro League

Hockey Césped. Sol Guignet es una de las Leonas de Mendoza

Las Leonas volvieron a entrenar de cara a su próximo compromiso oficial en la FIH Pro League de Hockey Césped: 2025-26, luego de la primera ventana disputada en Santiago del Estero. Recordamos, que después de mucho tiempo habrá dos mendocinas convocadas: Milagros Alastra y Sol Guignet.

El seleccionado femenino de hockey sobre césped dirigido por Fernando Ferrara, puso en marcha los trabajos con una lista de 32 jugadoras convocadas, apuntando a una gira exigente que marcará el inicio fuerte del calendario internacional en 2026, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Tras un 2025 intenso, en el que Argentina consiguió la clasificación al Mundial 2026 a través de la Pro League y se coronó campeona continental en la Copa América, el nuevo año plantea objetivos ambiciosos.

Lo que se viene para Las Leonas El primer desafío será la segunda ventana de la competencia anual que reúne a la élite del hockey mundial y que, en este caso, tendrá como sede la ciudad de Hobart, en Australia.

La ventana se jugará entre el 10 y el 15 de febrero, con cuatro partidos confirmados para Las Leonas: debutarán el 10 ante Irlanda a las 5:30 (hora argentina), el 11 enfrentarán a Australia a las 3:00, el 13 volverán a cruzarse con Irlanda a las 5:30 y el 14 cerrarán ante las locales a las 4:30, siempre en Hobart.