Hockey Césped: Las Leonas retomaron los entrenamientos y vuelven a jugar en febrero

Bajo la atenta mirada de Fernando Ferrara, la selección Argentina de Hockey Césped inició las prácticas y su primera parada será la FIH Pro League

Hockey Césped. Sol Guignet es una de las Leonas de Mendoza

Hockey Césped. Sol Guignet es una de las Leonas de Mendoza

Hockey Cesped. Milagros Alastra, jugadora de la UN Cuyo y Leona mendocina

Hockey Cesped. Milagros Alastra, jugadora de la UN Cuyo y Leona mendocina

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Las Leonas volvieron a entrenar de cara a su próximo compromiso oficial en la FIH Pro League de Hockey Césped: 2025-26, luego de la primera ventana disputada en Santiago del Estero. Recordamos, que después de mucho tiempo habrá dos mendocinas convocadas: Milagros Alastra y Sol Guignet.

Tras un 2025 intenso, en el que Argentina consiguió la clasificación al Mundial 2026 a través de la Pro League y se coronó campeona continental en la Copa América, el nuevo año plantea objetivos ambiciosos.

Lo que se viene para Las Leonas

El primer desafío será la segunda ventana de la competencia anual que reúne a la élite del hockey mundial y que, en este caso, tendrá como sede la ciudad de Hobart, en Australia.

La ventana se jugará entre el 10 y el 15 de febrero, con cuatro partidos confirmados para Las Leonas: debutarán el 10 ante Irlanda a las 5:30 (hora argentina), el 11 enfrentarán a Australia a las 3:00, el 13 volverán a cruzarse con Irlanda a las 5:30 y el 14 cerrarán ante las locales a las 4:30, siempre en Hobart.

Después de esta gira, el calendario oficial seguirá con la ventana europea de Pro League en junio y el gran objetivo del año: la Copa del Mundo 2026, que se disputará del 15 al 30 de agosto.

Con la base ya en marcha y el plantel en actividad, Las Leonas comenzaron el camino de un 2026 que tendrá máxima exigencia y desafíos decisivos en la segunda mitad de la temporada.

