Hockey Césped: Milagros Alastra convocada a su primera Pro League con Las Leonas

La jugadora mendocina estará en Australia, para la nueva etapa en esta competencia de hockey césped que medirá a la Argentina con los mejores equipos del mundo

Hockey Césped. Milagros Alastra jugará la Pro League con Las Leonas. Este es el primer compromiso de Las Leonas en este año.

El DT del seleccionado mayor de damas de Hockey Césped: Fernando Ferrara entregó la nómina de hockístas que jugarán la Pro League, que se disputará en Hobart, Australia y donde por primera vez Milagros Alastra es convocada junto al equipo nacional, para un torneo de esta mgnitud.

¿Qué pasó? El cuerpo técnico de las Leonas, encabezado por Fernando Ferrara, dio a conocer la nómina de jugadoras convocadas para disputar la segunda ventana de la FIH Pro League 2025-26. El seleccionado disputará cuatro partidos entre el 10 y el 15 de febrero ante Irlanda y Australia.

Tras el paso por Australia, el calendario de la Pro League para las Leonas continuará en junio con la gira europea. Del 13 al 21 de junio, el seleccionado competirá en Bélgica ante el conjunto local y China, mientras que del 23 al 28 cerrará su participación en Inglaterra enfrentando al anfitrión y a España.

El plantel que viaja a Hobart, Australia Agostina Alonso, Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Sofía Cairo, Lara Casas, Juana castellano, Cristina Cosentino, Zoe Díaz, Victoria falasco, Milagros alastra, Agustina Gorzelany, María Granatto, Victoria Granatto, Julieta jankunas, Victoria Miranda, Paula Ortiz, Valentina Raposo, Victoria Sauze, Sofía Toccalino y Eugenia Trinchinetti,