Todo definido para la gran final por el ascenso entre FADEP y La Amistad

En una reunión ocurrida en la AFA, los clubes y el Consejo Federal se pusieron de acuerdo para la disputa de los encuentros definitorios.

FADEP está a noventa minutos de escribir la página más gloriosa de su reciente historia. Tan sólo un partido lo separa del ascenso en el Torneo Regional Federal Amateur, que le permitiría obtener uno de los cuatro cupos para disputar el Torneo Federal A. Hoy, ese encuentro comenzó a jugarse.

En la tarde de este martes, los ocho elencos participantes de la serie final mantuvieron en la AFA una importante reunión con los dirigentes del Consejo Federal, ente organizador de la categoría. El objetivo era acordar todos los detalles para la disputa de los duelos, ajustando desde las canchas y las localías hasta el horario de comienzo.

Así, Fundación Amigos del Deporte ya conoce todo lo necesario para afrontar el histórico momento. El encuentro será este próximo domingo a las 17 horas, en el ya elegido estadio de Jorge Newbery de Villa Mercedes. Cabe destacar que el escenario ya se conocía de antemano, pero no así el día y hora exacto.

Según informó el periodista especializado en ascenso Diego Pais, ya está el ok en cuanto a las responsabilidades de cada institución. "Policía, y personal del estadio, ambulancia, traslado interno de árbitros y alojamiento de los mismos irá a cargo del Consejo Federal. Traslado y viático de Árbitros mitad y mitad de cada club", informó en X.

Por otro lado, se conoció que habrá 2000 entradas para cada parcialidad, y que el 100% de lo recaudado quedará en las arcas de los clubes. Tendrán un valor de $20.000, sólo habrá generales, y se venderán de forma anticipada en las sedes de FADEP y La Amistad de Cipoletti.