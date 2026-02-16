Hockey Césped: Están los equipos que jugarán el tradicional torneo Vendimia

La Asociación Mendocina de confirmó que clubes competirán en la rama femenina del tradicional torneo Vendimia de Hockey Césped y estos serán Banco Mendoza , Los Tordos, Córdoba Athletic, Argentina con una selección, Regatas, La Salle, Marista, Popeye, Universitario de Córdoba y una selección de Chile a estos se suman los dos clubes que lleguen a la final del Pre Vendimia.

El capítulo masculino estará integrado por Club Alemán, UN Cuyo, CPBM, Córdoba Athletic, Popeye, una selección de Argentina y otra de Chile, Regatas, Leonardo Murialdo, Vistalba, Universitario de Córdoba y La Salle.

La Copa arranca esta tarde, en la rama femenina, la disputarán los cuatro mejores clubes del 2025 que fueron Los Tordos, marista CPBM y Regatas-Andino. En esta tarde de lunes y desde las 20.30 Los Tordos juega ante Marista.

En varones, la Copa de Honor también arranca esta tarde, están los cuatros mejores equipos de la temporada pasada: Club Alemán de Dorrego, Leonardo Murialdo, Vistalba y CPBM.

Este lunes se juega en el estadio Mendocino de Hockey, a las 18.45, Vistalba se mide con Banco Mendoza y desde las 22.15, Club Alemán recibe a Leonardo Murialdo.

La actividad de este miércoles en varones será en parque San Vicente, jugarán a las 20, Leonardo Murialdo con CPBM y 21.45, Alemán ante Murialdo