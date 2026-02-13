Hockey Césped: Argentina con nueva victoria en Australia

Con goles de María José Granatto y Agustina Gorzelany, las leonas sumaron tres puntos de oro frente a Irlanda, en el marco de la Liga de Hockey Césped FIH

Las Leonas consiguieron una nueva victoria en la ventana de la FIH Pro League de Hockey Césped, tras superar por 2 a 1 a Irlanda en el Tasmania Hockey Centre de Hobart. Los goles del seleccionado argentino fueron convertidos por María José Granatto y Agustina Gorzelany.

¿Cómo fue el partido? En el comienzo del encuentro, Irlanda logró abrir el marcador a través de un córner corto ejecutado por Michelle Carey. Lejos de ceder terreno, Argentina mantuvo la presión alta y consiguió la igualdad rápidamente: María José Granatto controló la bocha dentro del área, giró y con un potente remate de revés estampó el 1 a 1. El segundo cuarto encontró a ambos equipos con oportunidades desde el fijo, pero ninguno logró quebrar la paridad antes del descanso.

Tras el entretiempo, Argentina salió decidida a buscar el partido y atacó con insistencia. La recompensa llegó de la mano de Juana Castellaro —quien en este encuentro alcanzó los 50 partidos internacionales—, al generar un córner corto que Agustina Gorzelany capitalizó para revertir el resultado.

En los últimos 15 minutos, el dominio argentino se mantuvo. A los pocos segundos de reiniciado el juego, una combinación en ataque entre Sofía Cairo y Victoria Miranda derivó en una falta y un nuevo fijo para Argentina. La jugada preparada entre Valentina Raposo y Gorzelany no logró destino de red, pero el equipo continuó asfixiando la salida rival y controlando el juego. Los minutos pasaron, el marcador no sufrio modificaciones y las Leonas cosecharon un nuevo triunfo.