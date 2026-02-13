La inédita camiseta que va a usar la Selección Argentina en la Finalissima

La Finalissima está más cerca que nunca y España y la Selección Argentina definirán por cuarta vez este certamen y usarán camisetas particulares.

La camiseta sera una versión más oscura de lo habitual, con detalles en azul, violeta y blanco.

El próximo 27 de marzo, el Estadio Lusail en Qatar será nuevamente el centro de atención cuando la Selección Argentina y España definan al ganador de la Finalissima 2026. Este enfrentamiento entre los monarcas de América y Europa no solo despierta interés de marketing, si no de interés mundial por el calibre de esta final

LIonel Messi y Lamine Yamal, figuras de Adidas, encabezarán la Finalissima 2026 en Qatar. Argentina vestirá de negro y España de blanco en una impresionante táctica de marketing de la gigante alemana para promocionar sus indumentarias mundialistas aprovechando el encuentro. Aunque restan acuerdos con Conmebol, el Estadio Lusail recibirá la cuarta edición de este histórico trofeo, antes denominado Copa Artemio Franchi.

El enfrentamiento entre Argentina y España en Qatar presentará una particularidad visual inédita ya que ambos seleccionados dejarán de lado sus colores tradicionales para este compromiso. El conjunto sudamericano saltará al campo de juego con su indumentaria alternativa de color negro, mientras que el equipo europeo vestirá de blanco.

Esta decisión responde a una estrategia de posicionamiento global de Adidas, que busca dar visibilidad a las segundas equipaciones que las selecciones utilizarán durante la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica.Además de que la marca es la protagonista de la indumentaria en ambos combinados nacionales desde hace varios años.

Adidas y una posible ¿Sorpresa en la Finalissima? Pese a que las equipaciones para el próximo Mundial ya son de público conocimiento, se especula con que los futbolistas vistan una edición especial en este partido, caracterizada por la inclusión de insignias exclusivas o detalles en tonos dorados.Como la insignia de los tres pétalos, clásicos de Adidas además de ser exclusivo para algunos clubes y selecciones que llevan tiempo vistiendo las tres rayas.