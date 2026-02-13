13 de febrero de 2026 - 17:00

¿Quién es Tomás Aranda? La nueva joyita de Boca que se perfila como titular ante Platense

El joven enganche de 18 años tiene chances de meterse en los titulares para el partido que Boca disputará con Platense. Repasamos sus cualidades y su historia.

La nueva joya del Xeneize que quiere demostrar que puedo afianzarse como titular.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este domingo desde las 19.30, Boca recibirá a Platense con la necesidad urgente de llevarse los tres puntos tras la floja actuación frente a Vélez. Ante ese escenario, Úbeda analiza meter mano en el equipo y apostar por variantes con otra energía. Entre las opciones asoma un juvenil de apenas 18 años que dejó destellos interesantes cuando le tocó jugar.

Tomás Aranda, nacido el 9 de mayo de 2007 en Ciudadela, fue catalogado tiempo atrás por Mauricio Serna como “el mejor jugador de las inferiores”. Luego de un paso por Ituzaingó, llegó a Boca y rápidamente ratificó las expectativas. En 2023 fue capitán de la Séptima División campeona dirigida por el Chipi Barijho; a comienzos de 2024 dio el salto a la Reserva y en septiembre de ese mismo año firmó su primer contrato profesional.

image

En su temporada inicial bajo la conducción de Mariano Herrón casi no sumó minutos, pero ese proceso le permitió adaptarse físicamente y ajustar su juego frente a futbolistas de mayor edad y experiencia. Con 1,64 metros de estatura y contextura delgada, aprendió a explotar su agilidad y capacidad para moverse en espacios reducidos, convirtiendo esas características en una ventaja.

El 2025 marcó su despegue definitivo en Reserva: con la camiseta número diez, fue pieza clave del equipo que logró el bicampeonato. Disputó 40 encuentros, convirtió cuatro goles y aportó siete asistencias. Ya en 2026 integró tres de las cuatro convocatorias de Claudio Úbeda y sumó minutos en dos partidos de Primera. Además, participó en las dos fechas iniciales del Torneo Proyección y convirtió en la goleada ante Deportivo Riestra el martes pasado.

image

Aranda se perfila para ser el reemplazante de Zenón en el once de Boca

Aranda es un mediocampista ofensivo clásico, un “10” con técnica depurada y habilidad para desequilibrar en velocidad. Diestro, maneja bien ambos perfiles y se destaca por su lectura de juego y su ubicación en el campo. En sus ingresos frente a Estudiantes y Vélez, en contextos complejos, asumió la responsabilidad de conducir, pidió la pelota y también mostró otra de sus virtudes: su pegada desde media distancia.

De cara al duelo ante Platense, Úbeda lo evalúa como alternativa para reemplazar a Kevin Zenón. Su inclusión podría implicar un retoque táctico: desde un 4-4-2 similar al utilizado a fines del año pasado, con un enlace definido, hasta un 4-3-1-2 que lo tenga como enganche natural, rol que cumple habitualmente en Reserva.

image
