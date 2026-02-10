Vuelve el blanco a Boca: la tercera camiseta que rompe con lo tradicional y se inspira en el barrio

La nueva indumentaria de Boca se destaca por un diseño arriesgado y cargado de simbolismo. Predominantemente blanca, la prenda incorpora vivos azules y amarillos, los colores fundacionales del club, pero distribuidos de una manera que remite directamente a la cultura visual del barrio.

Esta tercera equipación no es un lanzamiento más; representa un quiebre en la línea de diseño que Adidas venía sosteniendo para el club. Los detalles técnicos definen los colores oficiales como "blanco, azul semilúcido y dorado intenso" , otorgándole un brillo particular que la diferencia de modelos anteriores.

Un punto que llamó la atención de los coleccionistas es la rareza de ver a Boca de blanco en una tercera camiseta. Históricamente, este color se reserva para la segunda equipación (suplente) , y la única vez que el club utilizó el blanco para una tercera indumentaria fue en la temporada 2010-2011.

El diseño actual se inspira en los murales que decoran las calles de La Boca, utilizando franjas con distintos degradados donde los colores tradicionales cambian de lugar de forma dinámica. Además, la casaca busca un look que trascienda la cancha de fútbol y funcione en el ámbito de la moda urbana.

La última vez que la tercera camiseta del Boca fue blanca fue en la temporada 2010-2011.

Al ser predominantemente blanca con mangas del mismo color y vivos azules, ofrece una versatilidad superior a la clásica azul y oro para combinar con prendas casuales. Al estar hecha con materiales reciclados que incluyen la tecnología adidas HEAT.RDY, mantiene excelente confort y performance de los futbolistas durante el partido.

image

Así fue la presentación de la tercera camiseta de Boca Juniors

El lanzamiento se llevó a cabo este martes 10 de febrero en las redes sociales del club y también en la de la marca que viste al elenco de la Ribera.

La presentación contó con la participación especial de Camila Gómez Ares, Belén Pokoracky, Camila Troncoso y Lola Ruffini, y los jugadores Ander Herrera, Camilo Rey Domenech, Kevin Zenón, Lautaro Blanco, Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Edinson Cavani, Exequiel Zeballos, Leandro Paredes y Miguel Merentiel como modelos.

image

image

image

¿Cuándo y dónde se puede comprar la nueva camiseta alternativa de Boca?

La nueva camiseta alternativa de Boca sale a la venta este martes en la app y el sitio oficial de Adidas, BocaShop.com.ar y en Bitega Xeneize. Próximamente también estará disponible en comercios minoristas autorizados.