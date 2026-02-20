Boca y Racing empataron sin goles, en un encuentro a puro bostezo

Boca y Racing aburrieron en un partido muy chato, e igualaron 0 a 0 por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La Bombonera repudió el rendimiento del equipo, y lo despidió en medio de silbidos. Úbeda y Cavani los principales apuntados.
La primera mitad fue muy aburrida, debido al planteo de ambos equipos y los problemas ofensivos que evidenciaron. La fría estadística habla por sí sola: no hubo ningún disparo entre los tres palos, y el tiempo neto de juego se estancó en 20 minutos.
Boca adoleció de un mediocampo estático, con Ascacibar, Delgado, Belmonte y Alarcón distribuyéndose la responsabilidad. Arriba, Cavani y Merentiel quedaron muy aislados como para generar oportunidades de peligro. En toda la etapa, sólo tuvo un centro de Blanco en el que Cambeses calculó mal, Merentiel la metió al medio y sobre la línea Santiago Sosa se lo sacó a Ayrton Costa cuando iba a rematar.
Por el lado de la Academia el problema fue que buscó saltear la zona media del Xeneize, pero lo hizo con poca claridad. No pudo alimentar a Maravilla Martínez, mientras que Solari y Conechny perdieron en el mano a mano con los laterales. La única chance que tuvo fue un remate de Matko Miljevich desde la puerta del área que se desvió en el camino y murió en un córner.
El cuadro local salió con otro ímpetu a disputar el complemento. Comenzó a darle más dinámica al manejo de la pelota y redobló esfuerzos en la presión alta para desgastar el entramado defensivo de la visita. Pero no pudo cortar con el déficit de cara al arco rival. Por tal motivo, Úbeda mandó al campo a Gelini y a Ángel Romero para darle otro vuelo al trámite.
Sin embargo, ese vértigo del comienzo se fue diluyendo y el aburrimiento volvió a poblar La Bombonera, debido a que ambos conjuntos equivocaron los caminos hacia los arqueros. Boca fue el que más degradó su rendimiento, finalizando desdibujado completamente.
Racing cambió la cara con el ingreso de Adrián Fernández, que generó las dos más claras del partido. Primero con una gran acción que terminó con un centro venenoso al segundo palo y el remate por encima del travesaño de Solari; y luego con un remate sobre 41' que obligó a Marchesín a mandarla al córner.
Así se fue un partido que dejó con gusto a poco a los dos equipos, pero más al Xeneize debido a que sumó su tercer encuentro sin victorias, y no levanta cabeza en este 2026. El ciclo de Claudio Úbeda, más discutido que nunca.
Lo que viene para el Xeneize será el debut en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy. Se trata de una chance de oro para levantar cabeza, y enterrar las dudas frente a un rival del Torneo Federal A. Racing, por su parte, recibirá el próximo fin de semana a Independiente Rivadavia.
Formaciones de Boca - Racing:
Boca (0): Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Edinson Cavani, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Racing (0): Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Datos del partido:
Estadio: La Bombonera
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Cambios: ST: 00' F. Pardo por Rojo (R), 16' A. Fernández por Conechny (R), 16' M. Zaracho por Miljevich (R), 16' Á. Romero por Merentiel (B), 16' G. Gelini por Alarcón (B), 21' B. Zuculini por Rodríguez (R), 33' T. Aranda por Belmonte (B), 33' I. Zufiaurre por Cavani (B), 43' D. Vergara por Solari (R)