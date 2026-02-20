Boca y Racing empataron sin goles, en un encuentro a puro bostezo

En La Bombonera, el Xeneize igualó 0 a 0 con la Academia en una noche muy aburrida y prácticamente sin chance frente a los arqueros.

Boca y Racing aburrieron en un partido muy chato, e igualaron 0 a 0 por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La Bombonera repudió el rendimiento del equipo, y lo despidió en medio de silbidos. Úbeda y Cavani los principales apuntados.

La primera mitad fue muy aburrida, debido al planteo de ambos equipos y los problemas ofensivos que evidenciaron. La fría estadística habla por sí sola: no hubo ningún disparo entre los tres palos, y el tiempo neto de juego se estancó en 20 minutos.

Boca adoleció de un mediocampo estático, con Ascacibar, Delgado, Belmonte y Alarcón distribuyéndose la responsabilidad. Arriba, Cavani y Merentiel quedaron muy aislados como para generar oportunidades de peligro. En toda la etapa, sólo tuvo un centro de Blanco en el que Cambeses calculó mal, Merentiel la metió al medio y sobre la línea Santiago Sosa se lo sacó a Ayrton Costa cuando iba a rematar.

image Lautaro Blanco, lateral por izquierda de Boca CABJ Por el lado de la Academia el problema fue que buscó saltear la zona media del Xeneize, pero lo hizo con poca claridad. No pudo alimentar a Maravilla Martínez, mientras que Solari y Conechny perdieron en el mano a mano con los laterales. La única chance que tuvo fue un remate de Matko Miljevich desde la puerta del área que se desvió en el camino y murió en un córner.

El cuadro local salió con otro ímpetu a disputar el complemento. Comenzó a darle más dinámica al manejo de la pelota y redobló esfuerzos en la presión alta para desgastar el entramado defensivo de la visita. Pero no pudo cortar con el déficit de cara al arco rival. Por tal motivo, Úbeda mandó al campo a Gelini y a Ángel Romero para darle otro vuelo al trámite.