20 de febrero de 2026 - 21:57

Boca y Racing empataron sin goles, en un encuentro a puro bostezo

En La Bombonera, el Xeneize igualó 0 a 0 con la Academia en una noche muy aburrida y prácticamente sin chance frente a los arqueros.

Boca - Racing, por la Liga Profesional

Boca - Racing, por la Liga Profesional

Foto:

Getty Images
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Boca y Racing aburrieron en un partido muy chato, e igualaron 0 a 0 por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. La Bombonera repudió el rendimiento del equipo, y lo despidió en medio de silbidos. Úbeda y Cavani los principales apuntados.

Leé además

Lucas Blondel emigraría a otro club del Fútbol Argentino.

Se terminó la novela en Boca: El nuevo destino que espera a un jugador apartado por Úbeda

Por Redacción Deportes
Una lista llena de historia que sigue alargándose con el paso del tiempo entre Boca y River.

Tras la llegada de Adam Bareiro a Boca: estos son los 103 jugadores que vistieron los colores de Boca y River

La primera mitad fue muy aburrida, debido al planteo de ambos equipos y los problemas ofensivos que evidenciaron. La fría estadística habla por sí sola: no hubo ningún disparo entre los tres palos, y el tiempo neto de juego se estancó en 20 minutos.

Boca adoleció de un mediocampo estático, con Ascacibar, Delgado, Belmonte y Alarcón distribuyéndose la responsabilidad. Arriba, Cavani y Merentiel quedaron muy aislados como para generar oportunidades de peligro. En toda la etapa, sólo tuvo un centro de Blanco en el que Cambeses calculó mal, Merentiel la metió al medio y sobre la línea Santiago Sosa se lo sacó a Ayrton Costa cuando iba a rematar.

image
Lautaro Blanco, lateral por izquierda de Boca

Lautaro Blanco, lateral por izquierda de Boca

Por el lado de la Academia el problema fue que buscó saltear la zona media del Xeneize, pero lo hizo con poca claridad. No pudo alimentar a Maravilla Martínez, mientras que Solari y Conechny perdieron en el mano a mano con los laterales. La única chance que tuvo fue un remate de Matko Miljevich desde la puerta del área que se desvió en el camino y murió en un córner.

El cuadro local salió con otro ímpetu a disputar el complemento. Comenzó a darle más dinámica al manejo de la pelota y redobló esfuerzos en la presión alta para desgastar el entramado defensivo de la visita. Pero no pudo cortar con el déficit de cara al arco rival. Por tal motivo, Úbeda mandó al campo a Gelini y a Ángel Romero para darle otro vuelo al trámite.

Boca - Racing, por la Liga Profesional
Boca - Racing, por la Liga Profesional

Boca - Racing, por la Liga Profesional

Sin embargo, ese vértigo del comienzo se fue diluyendo y el aburrimiento volvió a poblar La Bombonera, debido a que ambos conjuntos equivocaron los caminos hacia los arqueros. Boca fue el que más degradó su rendimiento, finalizando desdibujado completamente.

Racing cambió la cara con el ingreso de Adrián Fernández, que generó las dos más claras del partido. Primero con una gran acción que terminó con un centro venenoso al segundo palo y el remate por encima del travesaño de Solari; y luego con un remate sobre 41' que obligó a Marchesín a mandarla al córner.

Así se fue un partido que dejó con gusto a poco a los dos equipos, pero más al Xeneize debido a que sumó su tercer encuentro sin victorias, y no levanta cabeza en este 2026. El ciclo de Claudio Úbeda, más discutido que nunca.

Lo que viene para el Xeneize será el debut en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy. Se trata de una chance de oro para levantar cabeza, y enterrar las dudas frente a un rival del Torneo Federal A. Racing, por su parte, recibirá el próximo fin de semana a Independiente Rivadavia.

Formaciones de Boca - Racing:

Boca (0): Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Edinson Cavani, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Racing (0): Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Datos del partido:

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Cambios: ST: 00' F. Pardo por Rojo (R), 16' A. Fernández por Conechny (R), 16' M. Zaracho por Miljevich (R), 16' Á. Romero por Merentiel (B), 16' G. Gelini por Alarcón (B), 21' B. Zuculini por Rodríguez (R), 33' T. Aranda por Belmonte (B), 33' I. Zufiaurre por Cavani (B), 43' D. Vergara por Solari (R)

Minuto a minuto y estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Bareiro a un paso de ser jugador de Boca.

Adam Bareiro a Boca: la gestión final de Juan Román Riquelme y la operación de 3 millones

Por Francisco Moreno
Nahitan Nandez, recordado por muchos hinchas Xeneizes que además pidieron su regreso.

El jugador que es querido por todo el mundo en Boca y quiere regresar: "Quiere que vuelva".

Por Redacción Deportes
Morena Beltrán cruzó a Claudio Úbeda por la marginación de Lucas Blondel en Boca: Si no vas a competir...

Morena Beltrán cruzó a Claudio Úbeda por la marginación de Lucas Blondel en Boca: "Si no vas a competir..."

Por Francisco Moreno
Joaquín Di Lollo, figura de Boca Predio.

De Boca Predio a Primera: quién es Joaquín Di Lollo, el hermano de Lautaro que puede arrebatarle su puesto

Por Francisco Moreno