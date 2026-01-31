31 de enero de 2026 - 16:44

Con una sorpresa, River Plate anunció a los convocados para viajar a Rosario

El Millonario podría contar con el retorno de un referente para enfrentar a Rosario Central por la Liga Profesional.

River Plate se prepara para viajar a Rosario

Los Andes | Redacción Deportes
Desde el rendimiento, el Millonario no ha dejado muchas dudas y el DT se ha mostrado conforme con el andamiaje colectivo de sus dirigidos. Sin embargo, el último partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata le trajo un fuerte dolor de cabeza al Muñeco a partir de la expulsión del lateral izquierdo Matías Viña.

La lista de convocados de River Plate:

Más allá de que el refuerzo viene cumpliendo con creces y parecía haberse quedado definitivamente con el puesto, haber recibido la tarjeta roja metió en un inconveniente muy importante al equipo, que se quedó sin otras opciones para ese puesto más que el lesionado Marcos Acuña, o un juvenil. Por ese motivo, este sábado la gran noticia la dio el campeón del mundo.

Luego de dos meses de sufrir molestias en el dedo gordo del pie izquierdo y quedar marginado de la pretemporada, el defensor recibió el alta médica y forma parte de los convocados para visitar al Canalla. Esta decisión parece estar apoyada en la necesidad, a tal punto que el Huevo será titular en el Gigante de Arroyito, a pesar de su poca actividad futbolística en el 2026.

Hasta el momento es el único cambio confirmado que planteará Gallardo para este domingo. La otra novedad pasa por Paulo Díaz, que pelea por un lugar entre los once con Lautaro Rivero, en caso de que Acuña sufra alguna dolencia de última hora y finalmente no pueda estar. El resto será el mismo equipo que venció al Lobo Platense.

Probable formación del Millonario:

En síntesis, los once iniciales de River Plate para visitar a Rosario Central será con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña o Lautaro Rivero; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio.

