El último campeón de la Libertadores, Flamengo, haría la compra más cara en la historia del fútbol americano, superando la de Gerson al Cruzeiro.

Flamengo está a punto de romper el mercado, ya que por un paquete total de 50,9 millones de euros se haría con los servicios de un exjugador suyo,Lucas Paquetá, quien milita en el West Ham de la Premier League. El compañero de Taty Castellanos volvería a su país para disputar la próxima Copa Libertadores.

Este mercado de pases se vistió de diamantes y ¡puros lujos en el Brasileirão!, ya que después de la compra más cara en la historia del fútbol sudamericano, que fue la de Gerson del Zenit al Cruzeiro, esta transferencia volvería a superar esa marca. Flamengo busca reforzarse para defender el máximo certamen continental. Flamengo pagará 38 millones de euros limpios, cuatro millones de euros en variables y 8 millones de euros en impuestos.

image De seguir en la Premier League a volver a Brasil Aston Villa, Tottenham y Manchester City estuvieron interesados en el volante ofensivo, que parecía encaminado a continuar en Inglaterra a sus 28 años. Cabe mencionar que lo que alejó a estos equipos ingleses fue la situación del jugador, al estar vinculado con el mundo de las apuestas y algunas actitudes polémicas dentro del campo de juego.

Ahora, después de que Cruzeiro pagara 28 millones de euros por Gerson, el mediocampista con pasado en Flamengo, procedente del Zenit, el futbolista firmaría con el club carioca hasta mediados de 2031. Paquetá considera que este destino es una gran oportunidad para jugar el Mundial y acercarse a la Copa del Mundo 2026.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DATITOS TV. (@datitostv) Taty Castellanos está solo en el ataque del West Ham El delantero mendocino estaba acompañado cuando llegó por el alemán Niklas Füllkrug, mientras que el 10 que se ubicaba detrás era el brasileño Lucas Paquetá, quien volverá a Flamengo. De este modo, el conjunto londinense estaría dispuesto a desprenderse de uno de sus principales futbolistas, quien en la presente temporada acumula cinco goles y una asistencia en 19 partidos disputados.