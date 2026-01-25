25 de enero de 2026 - 16:56

La Premier League tiene la marca Argentina en lo más alto

La jornada de la Premier League se llenó de gritos de gol argentinos, con jugadores nacionales destacándose como figuras clave en sus respectivos equipos.

La dupla Argentina que hizo que el Aston Villa triunfe.

El Chelsea venció 3-1 al Crystal Palace por la Premier League 2025/26, con Enzo Fernández como figura y autor de un gol de penal. El conjunto londinense marcha quinto. Por su parte, Aston Villa, con Dibu Martínez como gran figura en el arco y Emiliano Buendía en el ataque, superó 2-0 a Newcastle.

Enzo Fernández fue la estrella en Chelsea.

Enzo Fernández es el comandante del Chelsea

En la presente temporada con Chelsea, Enzo Fernández se consolidó como una pieza fundamental del equipo. Capitán de los Blues, el mediocampista argentino aportó 6 goles y 2 asistencias, además de convertirse en el bastión del ímpetu ofensivo y defensivo. Los hinchas reconocen su entrega al exjugador de River, clave en la construcción del juego y en la ambición del conjunto londinense por regresar a los puestos de Champions League.

El campeón del mundo coronó la victoria del equipo tras el gol de João Pedro, el número 8 se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos y estampó el 3-0 parcial en ese momento.

Dibu Martinez y Emiliano Buendia son los Villanos

El arquero titular de la selección argentina fue fundamental para que el Aston Villa mantuviera su arco en cero. Newcastle tuvo momentos claros con oportunidades reales de gol, sin embargo, el guardameta, incluso usando los pies, evitó que las “urracas” marcaran.

El show de atajadas de Dibu hizo que el público local permaneciera en silencio ante su actuación. Además, Lewis Miley, uno de los delanteros de Newcastle, remató de cabeza, pero la mano del argentino apareció de la nada, sorprendiendo incluso a su propio entrenador, Unai Emery.

Emiliano Martínez se destacó en la defensa, mientras que Emiliano Buendía contribuyó en el ataque gracias a que el número 10 de los Villanos abrió el marcador con un auténtico gol desde fuera del área. El exjugador de Norwich llega en una racha positiva, ya que esta temporada acumula 20 partidos, 4 goles y 2 asistencias.

En su momento, Buendía se fue a préstamo por la falta de lugar en el equipo de Unai Emery y pasó por las filas del Bayer Leverkusen. Ahora, con más protagonismo, ha retomado la titularidad en Aston Villa.

