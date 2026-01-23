23 de enero de 2026 - 18:27

Fin de la novela: Sebastián Villa volvió a Independiente Rivadavia y tiene nueva cláusula de salida

Sebastián Villa reapareció en Argentina y ahora se sumó a la pretemporada de Independiente Rivadavia tras evaluar opciones de continuidad en su carrera.

El colombiano deberá ponerse a punto para jugar con Independiente Rivadavia.

Después de semanas de incertidumbre y rumores sobre su futuro, Sebastián Villa volvió a quedar en el centro de la escena con un post en sus redes que dejó entrever que analizaba su próximo destino, mientras terminaba su descanso en Colombia y evaluaba ofertas internacionales y locales.

Sin embargo, el misterio se disipó rápidamente cuando el delantero viajó a Mendoza y se reincorporó al plantel de Independiente Rivadavia, donde tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026. Allí fue recibido por la dirigencia y comenzó la pretemporada junto a sus compañeros, aunque todavía sin estar en condiciones de sumar minutos en los partidos iniciales del Apertura por falta de puesta a punto física.

El posteo de Sebastián Villa generó incertidumbre en el mundo leproso

El posteo que publicó en un aeropuerto colombiano con la frase “Dios al mando” generó especulaciones sobre un posible traspaso a ligas como la mexicana, brasileña o incluso del Medio Oriente y además encendió versiones sobre un interés desde River Plate que luego fue descartado por el club millonario.

Mientras tanto, Villa se pone a disposición del técnico para seguir preparándose y mantener su presente activo, a la espera de que se termine de definir su destino en el mercado de pases, ya sea con una salida a otro equipo o quedándose para competir más adelante.

El colombiano sabe que su continuidad dependerá tanto de su rendimiento como de si aparece una propuesta que satisfaga a todas las partes en los próximos meses.

