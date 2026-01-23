El éxodo de jugadores en Independiente Rivadavia

En este mercado de pases, Independiente Rivadavia fue uno de los equipos con más salidas confirmadas en el campeonato argentino.

Una de las bajas más importantes fue la de Ezequiel Centurión.

Independiente Rivadavia ha traído caras nuevas al club y, con Sebastián Villa a la cabeza, ha sido uno de los protagonistas del mercado de pases 2026. Sin embargo, no debe dejarse de lado que el conjunto mendocino también fue el que más bajas sufrió, con un total de 17 salidas, siendo únicamente superado por Aldosivi.

Para contrarrestar este dato, el Azul también fue uno de los equipos que más jugadores incorporó, con un total de 12 refuerzos. El club trajo tanto viejos conocidos como juveniles de equipos grandes del fútbol argentino, apostando por un plantel mixto en un año en el que el equipo de Berti participará en la CONMEBOL Libertadores 2026.

image Sebastián Villa fue el protagonista de este mercado de pases. Gentileza Una entrada y salida constante en el mercado de pases Independiente Rivadavia vivió un mercado de pases movido en 2026, donde casi cada salida parecía estar acompañada por una incorporación al equipo mendocino. El club sufrió un total de 17 bajas, entre ellas sensibles como las de Abecasis, Tonetto y Ezequiel Centurión, jugadores que dejaron un vacío importante en el plantel.

Para equilibrar estas salidas, el Azul incorporó 12 refuerzos, algunos de gran jerarquía, como Juan Manuel Elordi, que vuelve al club despues de tres años, Bautista Dadin que viene de River y José Florentin. Con estas incorporaciones, el equipo buscará equilibrar las situaciones y a la espera de un refuerzo más que esperado, la continuidad de Villa hasta Junio de este año.

image Elordi es uno de los regresos más esperados en la Lepra. Gentileza El debut de Independiente Rivadavia en el Apertura La Lepra mendocina debutará este viernes a las 22:15 en su estadio recibiendo a Atlético Tucumán. El equipo de Independiente Rivadavia busca comenzar la temporada con una victoria y demostrar la solidez del plantel tras un mercado de pases muy activo