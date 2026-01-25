Willem Dafoe desembarca en la Argentina y baila Damas Gratis en su nueva película

El prestigioso actor llega al país para mostrar "The Souffleur", una película que rompe el molde con un cierre épico al ritmo de "La pileta del vino" de Damas Gratis.

Willen Dafoe se anima a bailar al ritmo de Damas Gratis en una nueva película con sello argentino.

Willem Dafoe decidió romper una vez más con los moldes previsibles de una carrera de cuatro décadas. En su reciente visita a Buenos Aires, el actor presenta una obra dirigida por un realizador argentino que culmina con una escena que nadie esperaba: un baile liberador al ritmo de la cumbia más emblemática de Damas Gratis.

La noticia del arribo de Dafoe no es una simple gira de prensa tradicional. Se trata de un desembarco puntual en el MALBA para participar de una función especial junto al realizador Gastón Solnicki. El eje de la conversación hoy no es solo su presencia física en la ciudad, sino el impacto de su nuevo film, The Souffleur, que ya circula como una rareza irresistible por su arriesgada propuesta estética.

image En esta producción, Dafoe interpreta a un hombre atravesado por el paso del tiempo, marcado por las rutinas, los silencios y las pérdidas. Sin embargo, el guion reserva un giro absoluto para el final: el actor se entrega por completo a los acordes de “La pileta del vino”, uno de los himnos de la banda liderada por Pablo Lescano.

El impacto de una escena que desafía al cine de autor Para quienes siguen la trayectoria de Solnicki, este cruce no funciona como un chiste superficial ni un guiño aislado. El director es reconocido por un cine personal y observacional que suele moverse entre el documental y la ficción. En ese universo de climas y silencios, la aparición de la cumbia actúa como una liberación final que conecta al personaje de Dafoe con algo vital y colectivo.

Embed - Trailer de The Souffleur subtitulado en español (HD) El baile no es un detalle anecdótico. Según la narrativa de la película, este acto de entrega representa una afirmación de vida frente al desgaste emocional que atraviesa el protagonista. Es el momento exacto en que el personaje logra quebrar su rutina de silencios a través de un lenguaje popular que ha trascendido fronteras identitarias.