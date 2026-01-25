Willem Dafoe desembarca en la Argentina y baila Damas Gratis en su nueva película

Willem Dafoe decidió romper una vez más con los moldes previsibles de una carrera de cuatro décadas. En su reciente visita a Buenos Aires, el actor presenta una obra dirigida por un realizador argentino que culmina con una escena que nadie esperaba: un baile liberador al ritmo de la cumbia más emblemática de Damas Gratis.
La noticia del arribo de Dafoe no es una simple gira de prensa tradicional. Se trata de un desembarco puntual en el MALBA para participar de una función especial junto al realizador Gastón Solnicki. El eje de la conversación hoy no es solo su presencia física en la ciudad, sino el impacto de su nuevo film, The Souffleur, que ya circula como una rareza irresistible por su arriesgada propuesta estética.
En esta producción, Dafoe interpreta a un hombre atravesado por el paso del tiempo, marcado por las rutinas, los silencios y las pérdidas. Sin embargo, el guion reserva un giro absoluto para el final: el actor se entrega por completo a los acordes de “La pileta del vino”, uno de los himnos de la banda liderada por Pablo Lescano.
El impacto de una escena que desafía al cine de autor
Para quienes siguen la trayectoria de Solnicki, este cruce no funciona como un chiste superficial ni un guiño aislado. El director es reconocido por un cine personal y observacional que suele moverse entre el documental y la ficción. En ese universo de climas y silencios, la aparición de la cumbia actúa como una liberación final que conecta al personaje de Dafoe con algo vital y colectivo.
Embed - Trailer de The Souffleur subtitulado en español (HD)
El baile no es un detalle anecdótico. Según la narrativa de la película, este acto de entrega representa una afirmación de vida frente al desgaste emocional que atraviesa el protagonista. Es el momento exacto en que el personaje logra quebrar su rutina de silencios a través de un lenguaje popular que ha trascendido fronteras identitarias.
Por qué el cruce con Damas Gratis es un hito cultural
La elección de la música de Pablo Lescano confirma la potencia de ciertos símbolos argentinos en el mundo. Damas Gratis dejó de ser solo un fenómeno musical para convertirse en un emblema cultural que atraviesa clases sociales y geografías. Que un actor del prestigio internacional de Dafoe lo valide en una película de autor refuerza la identidad de estos ritmos sin caer en exotismos prefabricados.
Embed - Damas Gratis - La pileta de vino
Quienes asistan a la presentación en el MALBA se encontrarán con una obra que desafía el conflicto clásico y apuesta por la acumulación de gestos. La visita de Dafoe establece un diálogo directo con la Argentina, dejando una consecuencia clara para el espectador: el arte puede descolocar y unir mundos aparentemente opuestos en un solo paso de baile.