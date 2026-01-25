Una alerta naranja por "tormentas intensas con granizo" preocupa a Mendoza: las zonas afectadas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 22°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza. Piden precaución absoluta.

Mendoza se encuentra en estado de alerta naranja por intensas tormentas acompañadas de granizo. Las autoridades nacionales del tiempo afirman que afecta a casi todo el territorio y piden “prepararse” para prevenir cualquier inconveniente. La máxima, por su parte, se mantendrá alta: 35°C. A continuación, las zonas afectadas.

Tiempo para este domingo La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “parcialmente nublado con tormentas de intensidad moderada a severa”. Aun así, se anuncia una máxima de 35°C y una mínima de 22°C, con vientos algo fuertes del sector sur. En la Cordillera, por su parte, se anticipan precipitaciones.

Las condiciones muy inestables provocan tormentas acompañadas de granizo, por lo que las autoridades nacionales emitieron una alerta naranja por la caída de agua. La emisión afecta a todo el territorio mendocino, y, por esto, se recomienda tomar precaución y quedar en casa si existen opciones.