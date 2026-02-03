Atento Scaloni: la confirmación que puede alterar el plan de la Selección para la Finalissima

El Betis confirmó la lesión de Giovani Lo Celso y su presencia en la Finalissima ante España quedó seriamente comprometida.

La Selección Argentina encendió las alarmas tras conocerse la confirmación oficial del Real Betis sobre la lesión que sufrió Giovani Lo Celso, una situación que pone en duda su participación en la Finalissima ante España. El mediocampista argentino atraviesa un cuadro muscular que requiere un período de recuperación prolongado y que amenaza con dejarlo fuera del compromiso internacional.

La información fue comunicada por el club español a través de su parte médico, donde se detalló que Lo Celso padece una lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el muslo derecho, sufrida durante un partido reciente. El tiempo estimado de recuperación oscila entre seis y ocho semanas, un plazo que complica seriamente su disponibilidad para el partido programado para marzo.

image Una baja sensible para el esquema de Lionel Scaloni La posible ausencia de Lo Celso representa un problema concreto para Lionel Scaloni, ya que el volante rosarino es una pieza habitual en el armado del mediocampo. Su capacidad para ordenar el juego, asociarse en corto y aportar equilibrio táctico lo convirtió en un futbolista recurrente dentro del ciclo campeón del mundo.

Más allá de que no siempre fue titular, su rol como alternativa confiable en partidos de alto nivel lo ubicaba como una opción importante de cara a la Finalissima. La lesión obliga ahora al cuerpo técnico a revisar variantes y posibles reemplazos, tanto desde lo táctico como desde la experiencia internacional.

Esta molestia física reaviva un recuerdo incómodo para el jugador y para la Selección. Lo Celso ya había quedado marginado de una cita clave en el pasado por una lesión muscular, lo que alimenta la preocupación sobre su continuidad y regularidad física en momentos determinantes.