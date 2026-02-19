De empleado bancario a jugar el Mundial 2026 con Cabo Verde: quién es Roberto Lopes, el futbolista que fue contactado por Linkedin

En 2018, el entonces técnico de Cabo Verde, Rui Águas, le escribió a un defensor del club irlandés Shamrock Rovers por una red social profesional. Roberto Lopes leyó el texto en portugués, sospechó que era un fraude y no contestó. Tuvo que llegar una segunda notificación, escrita en inglés, para que la historia cambiara.
De asesor hipotecario a referente de los "Tiburones Azules"
Roberto Carlos Lopes, conocido como "Pico", creció en Dublín con una madre irlandesa y un padre caboverdiano que llegó a la isla tras trabajar como chef en barcos y ferrys. Antes de consolidarse en el fútbol profesional, Lopes era un ciudadano común: trabajaba como administrativo en un banco, asesorando a clientes sobre hipotecas, mientras jugaba en la liga local. Representó a Irlanda en categorías juveniles, pero a los 26 años pensaba que su tren internacional ya había pasado.
La invitación de Águas por LinkedIn parecía una broma pesada. Al no hablar portugués, Lopes asumió que el mensaje era spam corporativo: "Me sentí muy grosero por no haberle respondido meses antes", confesó el defensor tiempo después. Cuando finalmente tradujo la propuesta en Google y confirmó que era genuina, su vida dio un giro de 180 grados. Debutó en 2019 contra Togo y, desde entonces, no soltó más la camiseta de la selección africana.
El choque cultural de un defensor que no hablaba criollo
Lo llamativo de la historia fue que Lopes redescubrió su identidad a través de una aplicación de celular, ya que de chico no hablaba criollo caboverdiano en su casa y admite que no le prestaba atención a su herencia. Al aceptar el llamado, se encontró viajando a lugares como Ruanda o Senegal, enfrentando una realidad social y política que le abrió la cabeza: "Me pateo a mí mismo por no haber prestado atención antes a mis raíces", reconoció el jugador.
Ese compromiso lo llevó a vivir situaciones que rozan el absurdo, como enfrentarse a Zlatan Ibrahimovic en una eliminatoria europea con su club para meses después estar marcando a Sadio Mané o Mohamed Salah en la Copa África. El tránsito no fue gratis: en la edición del 2023 del torneo continental, un brote de gastroenteritis en el plantel lo obligó a salir en el entretiempo contra Senegal; sin él en cancha, su equipo terminó cayendo.
La conexión con Cabo Verde transformó su carrera y su vida personal. Su padre, Carlos, que dejó las islas a los 16 años, vio con orgullo cómo su hijo ponía a su pequeño país en el mapa del fútbol irlandés. Lopes pasó de creer que su techo era la liga de su país natal a convertirse en un embajador de la diáspora caboverdiana, una nación de poco más de 500.000 habitantes que tiene más ciudadanos viviendo en el extranjero que en su propio territorio.
El horizonte de Cabo Verde en el Mundial 2026
Con 33 años y consolidado como líder defensivo, Lopes aseguró un boleto histórico para el Mundial 2026 tras liderar su grupo con 23 puntos. La clasificación de los "Tiburones Azules" representa una hazaña para la tercera nación más pequeña del continente africano, un equipo construido en un 90% por jugadores de la diáspora que, como "Pico", decidieron abrazar sus raíces tarde pero con firmeza.
El conjunto africano debutará el 15 de junio ante España en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Luego, su carrera seguirá el 21 de junio versus Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami. Por último, cerrará esta ronda el 26 de junio ante Arabia Saudita en el NRG Stadium de Houston.