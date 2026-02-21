21 de febrero de 2026 - 13:42

Maximiliano Gutiérrez fue presentado por Independiente de Avellaneda en una plaza emblemática de Mendoza

En el marco del partido que disputarán la "Lepra" y el "Rojo" esta tarde, el delantero chileno tuvo su presentación oficial en la Plaza San Martín.

El chileno llega para sumarse a las filas de Independiente de Avellaneda.

En un escenario poco habitual para este tipo de eventos, pero cargado de simbolismo y cercanía con la gente, el futbolista chileno Maximiliano Gutiérrez fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Independiente de Avellaneda en plena Plaza San Martín de Mendoza.

La iniciativa original de Independiente fue difundida por redes sociales y mostró al jugador posando sonriente en la Plaza más reconocida de Mendoza. El chileno llega proveniente de Huachipato a préstamo con obligación de compra.

Pese a la inhibición de la FIFA, el Rojo pudo incorporar al atacante

La incorporación del delantero quedó en suspenso luego de que la FIFA le notificara a la dirigencia del "Rey de Copas" de una inhibición relacionada al ex mediocampista Fernando Gaibor. No obstante, en las últimas horas los abogados del Club encontraron un recurso para postergar dicha inhibición, dado que la misma llegó unos días antes de lo que debería haber llegado.

De esta manera, Gutiérrez comienza formalmente su camino en el Rojo, con la expectativa de aportar su juego y consolidarse dentro del plantel. La presentación en Mendoza no solo marcó el inicio de una nueva etapa profesional, sino que también dejó una postal distinta y cercana, con el fútbol trasladado al espacio público y compartido con la gente.

Maximiliano Guti&eacute;rrez- nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda.

Además de la presentación de Maximiliano Gutiérrez, la atención de los hinchas se centrará en el gran duelo que se disputará hoy desde las 17:00 horas en Mendoza. En el Estadio Juan Bautista Gargantini, Independiente Rivadavia recibirá a Independiente por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, en un partido que debió reprogramarse tras la suspensión de la jornada por el paro general.

Será un enfrentamiento clave entre dos equipos bien posicionados, con la Lepra mendocina disputando su segundo partido consecutivo como local y buscando recuperar confianza tras perder el invicto en la fecha anterior, mientras que el Rojo llega con la intención de seguir su buena racha e intentar escalar posiciones en la zona. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y promete un ambiente emocionante, con el público mendocino apoyando a su equipo en un contexto que ya se vive con gran expectativa.

