24 de febrero de 2026 - 12:43

L'Equipe calificó al fútbol argentino de racista tras el escándalo Prestianni-Vinícius Jr: "Demonio invisible"

El diario deportivo más influyente de Francia publicó hoy una investigación con testimonios de un especialista argentino en ciencias sociales.

Por Francisco Moreno

El periódico deportivo francés L'Equipe publicó este lunes una investigación titulada "El demonio invisible del racismo en el fútbol argentino". El detonante fue el incidente entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior del 17 de febrero en Lisboa, pero el texto va bastante más lejos que ese partido.

El artículo, firmado por el periodista Romain Lafont, no trata el caso Prestianni como un hecho aislado. Lo enmarca junto a los cánticos ofensivos de jugadores de la Selección Argentina contra futbolistas de la selección francesa, protagonizados por Enzo Fernández en 2024, y plantea una pregunta que incomoda: ¿hay un problema estructural en el fútbol argentino con la discriminación racial?

image

Lo que dijo el especialista que L'Equipe eligió para explicar Argentina

Para responder esa pregunta, el medio francés entrevistó a Javier Bundio, antropólogo e investigador en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bundio fue preciso: "Está pasando algo curioso en Argentina con respecto al racismo. En el imaginario social, los argentinos no solo no se reconocen como racistas, sino que ni siquiera reconocen que existe el racismo en Argentina".

El investigador también aclaró que, a raíz del incidente con Vinícius en Lisboa, en Argentina “nadie diría que Prestianni es racista”. No lo dice como defensa del jugador, sino para ilustrar cómo funciona la percepción local, ya que lo que en Europa se lee como discriminación, en esta aprte del mundo se procesa como una diferencia cultural, una provocación dentro del juego o una exageración mediática.

En ese sentido, la invisibilización del racismo como condición previa a cualquier debate es lo que L'Equipe identifica como el verdadero problema. No solo los actos, sino la dificultad para nombrarlos.

Prestianni, sancionado por la UEFA aunque el caso sigue abierto

El delantero del Benfica, surgido de Vélez Sarsfield, quedó en el centro de la polémica tras el partido de ida de los play-off de la Champions League contra el Real Madrid. La UEFA ya le aplicó una fecha de suspensión, aunque sin emitir todavía una resolución definitiva. El presidente del Benfica, Rui Costa, salió a defenderlo: "Prestianni está siendo crucificado por racista, y puedo garantizar que es todo menos racista."

Aun así, la sanción está vigente y el debate en los medios europeos no da señales de cerrarse.

El antecedente Enzo Fernández y por qué Europa ya tenía el radar puesto

El caso Prestianni no apareció en el vacío. En julio de 2024, durante las celebraciones de la Copa América, el mediocampista del Chelsea Enzo Fernández transmitió en vivo desde su Instagram un canto de jugadores argentinos con letras ofensivas dirigidas a futbolistas franceses de origen africano. El Chelsea lo sancionó económicamente y Fernández pidió disculpas públicas.

Ese episodio dejó una huella en la prensa europea. Cuando ocurrió el incidente Prestianni-Vinícius, la narrativa ya tenía piezas disponibles para armar y L'Equipe las juntó.

