L'Equipe calificó al fútbol argentino de racista tras el escándalo Prestianni-Vinícius Jr: "Demonio invisible".

El diario deportivo más influyente de Francia publicó hoy una investigación con testimonios de un especialista argentino en ciencias sociales.

El periódico deportivo francés L'Equipe publicó este lunes una investigación titulada "El demonio invisible del racismo en el fútbol argentino". El detonante fue el incidente entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior del 17 de febrero en Lisboa, pero el texto va bastante más lejos que ese partido.

El artículo, firmado por el periodista Romain Lafont, no trata el caso Prestianni como un hecho aislado. Lo enmarca junto a los cánticos ofensivos de jugadores de la Selección Argentina contra futbolistas de la selección francesa, protagonizados por Enzo Fernández en 2024, y plantea una pregunta que incomoda: ¿hay un problema estructural en el fútbol argentino con la discriminación racial?

image Lo que dijo el especialista que L'Equipe eligió para explicar Argentina Para responder esa pregunta, el medio francés entrevistó a Javier Bundio, antropólogo e investigador en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bundio fue preciso: "Está pasando algo curioso en Argentina con respecto al racismo. En el imaginario social, los argentinos no solo no se reconocen como racistas, sino que ni siquiera reconocen que existe el racismo en Argentina".

El investigador también aclaró que, a raíz del incidente con Vinícius en Lisboa, en Argentina “nadie diría que Prestianni es racista”. No lo dice como defensa del jugador, sino para ilustrar cómo funciona la percepción local, ya que lo que en Europa se lee como discriminación, en esta aprte del mundo se procesa como una diferencia cultural, una provocación dentro del juego o una exageración mediática.

En ese sentido, la invisibilización del racismo como condición previa a cualquier debate es lo que L'Equipe identifica como el verdadero problema. No solo los actos, sino la dificultad para nombrarlos.