Natación: Los Capezzone boys la rompieron en el torneo Nacional chileno

Parte del equipo de natación del club Mendoza de Regatas estuvo en Chile invitado por clubes del vecino país como son el Estadio Español y Makos. Los nadadores locales compitieron en el Campeonato Nacional que se disputó en la pileta Olímpica del complejo del Estadio Nacional en Ñuñoa.

¿Quiénes viajaron de refuerzo a Chile? El team de "CMR" que viajo estuvo conformado por: Benjamín Melo, Martina Delpodio, Alma Olguin y Valentino Olguin

Desde el corazón del team de CMR precisaron que "pese a ser juveniles y cadetes en sus categorías, por reglamentación solo podían participar como extranjeros en primera categoría".

Resultados más importantes Benjamín Melo es un muchachito que tiene 16 años y entre sus resultados en el Nacional transandino representando al club Makos de Viña del Mar destacan: tercer puesto en 200 medley (2.11.20) y tercer puesto en 1500. (17.27.20) y un primer puesto en 400 medley.

Por su parte, la especialista Martina Delpodio, nadó para el team del club Estadio Español y logró el segundo puesto en 100 libre ( 59.20) 200 libre (2.07.40). 400 libre 4.35 (todos con récords provinciales de su categoría) y Podios en postas 4x 100 libe. 4x100 estilo. 4x200 libre y 4x50 libre.

En tanto, otra de las nadadoras del club Mendoza de Regatas, Alma Olguín, obtuvo el segundo puesto en 100 mariposa ( 1.04.20); 200 medley (2.25.40) y 200 espalda (2.2610). Tuvo, primer puesto en 200 mariposa ( 2.21.60) y primer puesto en 4000 medley 4.10.00. Todos con récords provinciales de su categoría. Logró podios en posta 4x100libes, 4x200libre, 4x100 estilo y 4X50 libre y represento al club Estadio Español. Otro de los componentes del equipo mendocino que reforzó al Club Makos fue Valentino Olguín que se quedó con el tercer puesto en 200 espalda (2.19.20) y fue finalista en 100 espalda (103.30). Palabras del DT Claudio Capezzone Tras el periplo por la Región de Valparaíso, el profesor Claudio Capezzone jefe de área de la natación competitiva de CMR expresó: "La actuación de nuestros nadadores la considero positiva desde varias perspectivas de análisis". claudium Natación. Claudio Capezzone entrenador dele quipo de Mendoza de Regatas. Gentileza "Nuestros nadadores-dijo- tuvieron una competencia seria y de un nivel importante ya que Chile ha levantado bastante su nivel sobre todo el medio, participaron varios nadadores de países sudamericanos como refuerzo, nuestros deportistas compitieron siempre con nadadores mucho mayores en edad, por ejemplo Alma y Martina, saltaron tres categorías". Luego Capezzone puntualizó: "Cumplimos con el compromiso de reforzar más q dignamente a instituciones amigas. Por último hubo marcas muy importantes, se bajaron nueve récords provinciales. Desde todo punto de vista el proyecto fue importante para el crecimiento de los nadadores del lago".