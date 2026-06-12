Un jugador de Paraguay no aguantó la emoción en la previa con Estados Unidos: "Trataré de dar al 100%"

Diego Gómez, volante Albirrojo, se quebró en llanto en la conferencia previa del partido ante los Norteamericanos, por el Mundial 2026.

Un jugador de Paraguay no aguantó la emoción en la previa con Estados Unidos

La clasificación de Paraguay para disputar el Mundial 2026 generó una verdadera revolución en todo el territorio Guaraní. Después de 16 años, la Albirroja volverá a jugar un encuentro de la Copa del Mundo, y el volante titular Diego Gómez no soportó la emoción.

En la conferencia de prensa previa al debut con Estados Unidos, el futbolista intentó responder una pregunta muy simple sobre lo que significa participar de la máxima cita del deporte, pero terminó quebrándose en llanto. “Estoy contento de poder representar a mi país, que logró después de mucho tiempo una clasificación", alcanzó a esbozar en medio de la profunda emoción.

Diego Gómez se emocionó antes del debut de Paraguay: Embed ASÍ LO SIENTE PARAGUAY: DIEGO GÓMEZ no ocultó su emoción un día antes del debut de la Albirroja en la Copa del Mundo y no pudo contener las lágrimas.



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Hc2kEU6UcU — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026 Su entrenador, el argentino Gustavo Alfaro, intervino para darle tiempo a que se recupere, y declaró que todo el plantel está en la misma condición. "No hay palabras. Es lo que sentimos. Y es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten nuestros jugadores", tiró el DT con una sonrisa en el rostro.

Allí, Gómez volvió a tomar la palabra y justificó su accionar. "Me conocen, yo soy muy emocional", se defendió ante los aplausos de los periodistas presentes. Luego, añadió: "La verdad es que trataré de dar el 100% para darle alegrías a la gente”.

Diego Gómez es un volante nacido en Paraguay el 27 de marzo de 2003, dueño de una trayectoria profesional envidiable. Debutó y se lució en el Club Libertad de su país. En 2023, firmó como refuerzo del Inter Miami, que en ese momento había sumado recientemente a Lionel Messi. Sus dos años positivos con Las Garzas le valieron el pase al fútbol europeo, específicamente a su actual club Brighton de la Premier League.