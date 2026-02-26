26 de febrero de 2026 - 00:05

Argentinos cayó por penales ante Barcelona y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026

El equipo de La Paternal igualó la serie en el tiempo reglamentario, pero cayó en la definición desde los doce pasos y se despidió en la Fase 2 del torneo continental.

Argentinos igualó en la serie, pero Barcelona fue más efectivo desde los doce pasos.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Argentinos Juniors se despidió de la Copa Libertadores 2026 tras caer en la definición por penales frente a Barcelona de Ecuador, que avanzó desde la Fase 2 y continuará su camino en busca de un lugar en la fase de grupos.

En el estadio Diego Armando Maradona, el equipo argentino intentó asumir el protagonismo ante un rival que mostró mayor intensidad que en el partido de ida. El desarrollo fue parejo y con escasas situaciones claras.

El Bicho luchó, pero cayó por penales ante Barcelona en la Fase 2.

El Bicho luchó, pero cayó por penales ante Barcelona en la Fase 2.

Un partido cerrado y una serie igualada

El conjunto local golpeó en el arranque con una definición de Hernán López Muñoz, pero la conquista fue anulada por una mano previa. Con el correr de los minutos, el trámite se mantuvo equilibrado y sin demasiada profundidad en las áreas.

Recién promediando el segundo tiempo llegó la apertura del marcador para la visita. Jhonny Quiñónez sacó un potente remate que se convirtió en el 1-0 y emparejó la serie en el global.

Argentinos buscó reaccionar en el tramo final y generó algunas aproximaciones. El arquero Contreras respondió con seguridad, destacándose con una doble atajada que sostuvo la ventaja ecuatoriana. Sin más modificaciones en el marcador, la clasificación se definió desde los doce pasos.

Una tanda dramática

La definición por penales fue extensa y cambiante: se ejecutaron trece remates, con cinco fallos y ocho conversiones. Cortez contuvo dos disparos para el conjunto argentino, que tuvo la oportunidad de cerrar la serie, pero Riquelme estrelló su remate en el travesaño.

Finalmente, Milton Céliz convirtió para Barcelona y el posterior disparo de Godoy se desvió, sellando la eliminación del Bicho y la clasificación del equipo ecuatoriano, que ahora enfrentará a Botafogo por un lugar en la fase de grupos.

El equipo de César Farías aseguró así su continuidad en el torneo continental, mientras que Argentinos quedó al margen tras una serie muy ajustada que se resolvió desde el punto penal.

