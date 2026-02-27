27 de febrero de 2026 - 10:10

Quién es Luca Zidane, el hijo de Zizou que enfrentará a la Argentina en el Mundial 2026

El arquero del Granada, sancionado en la Copa Africana, podrá estar el 16 de junio en Kansas City. Los detalles del cruce que marcará el inicio de la defensa del título.

Luca Zidane, hijo de Zinedine.

Foto:

Por Nicolás Salas

El Mundial 2026 regalará una postal para la historia: un Zidane enfrentando a la Selección Argentina en el estreno del Grupo J. Luca, hijo del mítico Zinedine, será el encargado de custodiar el arco de Argelia el próximo 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Luca Zidane, actual portero del Granada en la segunda división española, decidió dar un giro radical a su carrera internacional al representar al país de sus abuelos. Aunque se formó en la academia del Real Madrid y defendió los colores de Francia en categorías juveniles, su debut en la máxima cita del fútbol será con la camiseta de los "Zorros del Desierto" frente a los campeones del mundo.

El camino de Luca Zidane hacia la selección argelina

La elección de nacionalidad deportiva de Luca se basa en un mecanismo reglamentario de la FIFA que permite a jugadores con doble nacionalidad cambiar de federación si no han disputado partidos oficiales con la selección mayor del país de nacimiento. Al haber representado a Francia solo en sub-17 y sub-19, el arquero de 27 años quedó habilitado para unirse al equipo argelino el año pasado, aprovechando la oportunidad tras una lesión ligamentaria del titular habitual, Alexandre Oukidja.

image

Esta transición no estuvo exenta de conflictos. Recientemente, el guardameta se vio involucrado en incidentes al finalizar un encuentro de cuartos de final de la Copa Africana de Naciones frente a Nigeria. Tras la derrota por 2-0 el pasado 10 de enero, se produjeron escaramuzas en el campo que derivaron en una sanción de dos partidos impuesta por la Confederación Africana de Fútbol.

Embed

La sanción en África que no pone en riesgo su Mundial

La razón técnica por la cual esta suspensión no afecta su participación en el Mundial reside en la jurisdicción de las sanciones competitivas. Las penas impuestas en torneos continentales suelen cumplirse dentro de las competiciones organizadas por la misma confederación regional. En este caso, la federación argelina confirmó que Zidane deberá purgar sus fechas de suspensión en las eliminatorias para la próxima Copa Africana de 2027, que comienzan en septiembre, dejando libre su camino para el debut en Estados Unidos.

Para el joven arquero, la misión ahora es la de intentar frenar a la ofensiva liderada por Lionel Messi en el escenario más grande del planeta.

image

El fixture completo de Argentina en la primera fase

La Selección Argentina iniciará su defensa del título con un cronograma ya definido para el Grupo J, que también integran las selecciones de Austria y Jordania. El debut contra el combinado africano será el primer paso de una fase de grupos que trasladará a la delegación albiceleste por distintas sedes de Norteamérica.

Argentina debutará contra Argelia el martes 16 de junio a las 22:00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Su segundo compromiso será ante el seleccionado de Austria el lunes 22 de junio a las 14:00, mientras que cerrará la fase inicial contra Jordania el sábado 27 de junio a las 23:00.

image

Estos dos últimos encuentros se disputarán en el AT&T Stadium de la ciudad de Dallas. Con este panorama, el estreno mundialista suma un atractivo extra para los fanáticos: ver si el apellido Zidane podrá interponerse en el camino de la Scaloneta.

